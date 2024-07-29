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В Киеве уволили охранника ЦУМа, который выгонял из кафе участниц акции Free AZOV

29 июля 2024 08:07
Галина Шподарева - редактор
Конфликт участниц акции Free AZOV и охранника ЦУМа в Киеве — работника магазина уволили
Охранник ЦУМа, выгонявший участниц акции Free AZOV. Фото: скриншот с видео
Галина Шподарева - редактор

В Киеве после акции Free AZOV, которая прошла в память о погибших во время теракта в Еленовке азовцев, произошел конфликт с работником ЦУМа. После акции две девушки зашли на кофе в универмаг, где охранник начал грубить активистам и пытался выгнать их из-за плакатов с напоминанием о военнопленных, поясняя это правилами заведения. 

Видео опубликовал волонтер Денис Кошельник в Instagram.

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Уже вечером воскресенья в Instagram киевского ЦУМа появилось сообщение об увольнении сотрудника.

"Команда ЦУМ Киев глубоко шокирована случившимся и не разделяет частное мнение сотрудника службы безопасности. Не существует никаких правил, запрещающих нашим посетителям право на свободу слова. Мы считаем действия сотрудника службы безопасности универмага абсолютно недопустимыми, после служебного расследования данный сотрудник больше не работает в ЦУМ Киев", — говорится в сообщении.

В Киеве уволили охранника ЦУМа, который выгонял из кафе участниц акции Free AZOV - фото 1
Публикация ЦУМа. Фото: скриншот

Напомним, 28 июля в Киеве состоялась акция Free AZOV, где участники почтили память погибших азовцев во время теракта в Еленовке. После акции две девушки зашли на кофе в ЦУМ, где охранник фудкорта грубо начал выгонять активистов из-за их плакатов с напоминанием о военнопленных.

Ранее мы писали, что в Киеве на Майдане Незалежности открыли выставку, посвященную второй годовщине теракта в Еленовке. Она называется "Квинтэссенция жестокости" и проходит в рамках акции FREE AZOV.

Также мы сообщали, что в Одессе участники акции Free AZOV почтили память погибших в теракте в Оленовке, произошедшем два года назад. Они прошли шествием к Европейской площади, где оставили цветы и зажгли лампадки у флагов с именами павших.

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