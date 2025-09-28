Обстрел Петропавловской Борщаговки 28 сентября — какие последствия атаки РФ

Последствия российского обстрела Киевщины 28 сентября. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 28 сентября атаковали Петропавловскую Борщаговку в Киевской области. В результате обстрела разрушена целая улица.

Новини.LIVE побывали на месте российского обстрела.

Реклама

Читайте также:

Обстрел Петропавловской Борщаговки 28 сентября

В Петропавловской Борщаговке в результате российской атаки разрушены дома и побиты автомобили. Кроме того, на улицах видно огромное количество строительного мусора.

Сейчас коммунальщики вместе с местными жителями разбирают завалы.

Последствия российского обстрела Киевской области. Фото: ГСЧС

В ГСЧС сообщали, что значительным разрушениям подвергся жилой комплекс. Кроме того, есть раненые.

Удар России по Киевской области. Фото: ГСЧС

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, Новини.LIVE побывали на месте российского обстрела многоэтажки в Соломенском районе Киева и подготовили фоторепортаж.

Кроме того, мы показывали, как сейчас выглядит Институт кардиологии после российской атаки.