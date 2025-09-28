Обстрел Петропавловской Борщаговки 28 сентября — какие последствия атаки РФ

Разрушенная улица и ЖК — видео последствий обстрела Киевщины
Российские оккупанты в ночь на 28 сентября атаковали Петропавловскую Борщаговку в Киевской области. В результате обстрела разрушена целая улица.
Новини.LIVE побывали на месте российского обстрела.
Обстрел Петропавловской Борщаговки 28 сентября
В Петропавловской Борщаговке в результате российской атаки разрушены дома и побиты автомобили. Кроме того, на улицах видно огромное количество строительного мусора.
Сейчас коммунальщики вместе с местными жителями разбирают завалы.
В ГСЧС сообщали, что значительным разрушениям подвергся жилой комплекс. Кроме того, есть раненые.
Напомним, Новини.LIVE побывали на месте российского обстрела многоэтажки в Соломенском районе Киева и подготовили фоторепортаж.
Кроме того, мы показывали, как сейчас выглядит Институт кардиологии после российской атаки.
Читайте Новини.LIVE!