Главная Киев Разрушенная улица и ЖК — видео последствий обстрела Киевщины

Разрушенная улица и ЖК — видео последствий обстрела Киевщины

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 14:49
Обстрел Петропавловской Борщаговки 28 сентября — какие последствия атаки РФ
Последствия российского обстрела Киевщины 28 сентября. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 28 сентября атаковали Петропавловскую Борщаговку в Киевской области. В результате обстрела разрушена целая улица.

Новини.LIVE побывали на месте российского обстрела.

Читайте также:

Обстрел Петропавловской Борщаговки 28 сентября

В Петропавловской Борщаговке в результате российской атаки разрушены дома и побиты автомобили. Кроме того, на улицах видно огромное количество строительного мусора.

Сейчас коммунальщики вместе с местными жителями разбирают завалы.

Обстріл Петропавлівської Борщагівки 28 вересня
Последствия российского обстрела Киевской области. Фото: ГСЧС

В ГСЧС сообщали, что значительным разрушениям подвергся жилой комплекс. Кроме того, есть раненые.

Обстріл Київщини 28 вересня
Удар России по Киевской области. Фото: ГСЧС
Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, Новини.LIVE побывали на месте российского обстрела многоэтажки в Соломенском районе Киева и подготовили фоторепортаж.

Кроме того, мы показывали, как сейчас выглядит Институт кардиологии после российской атаки.

Киев война Киевская область обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
