В Киеве ликвидировали мошенническую схему по продаже автомобилей для армии

В Киеве в пятницу, 12 сентября, правоохранители разоблачили мошенническую схему наживы на гуманитарной помощи, предназначенной для Вооруженных сил Украины. Представительница одного из благотворительных фондов пыталась за 14 тысяч долларов продать три автомобиля, ввезенные из-за границы для военных.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Благотворительница продавала автомобили, которые были предназначены ВСУ

Правоохранители задокументировали, что женщина искала покупателей через объявления на онлайн-платформах и в отдельном сообществе в социальной сети, где рекламировала машины.

"Условия продажи и цену авто обсуждала во время личных встреч и переписок с "клиентами". А после получения оговоренной суммы оформляла необходимые документы и передавала машину новому владельцу", — сообщили в полиции.

Злоумышленницу задержали сразу после оформления продажи и получения денег. Ей уже объявлено подозрение. За незаконный бизнес на гуманитарных автомобилях для ВСУ женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, в Киеве недавно разоблачили бывшего чиновника Налоговой службы, который устроил схему по легализации незаконных средств.

Кроме того, в столице разоблачили руководителя компании, которая осуществляла ремонт дорог, на неуплате налогов в несколько десятков миллионов гривен.