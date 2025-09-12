Видео
Главная Киев В Киеве женщина продавала автомобили, предназначенные для ВСУ

В Киеве женщина продавала автомобили, предназначенные для ВСУ

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 12:32
В Киеве ликвидировали мошенническую схему по продаже автомобилей для армии
Арестованная женщина. Фото: Национальная полиция Украины

В Киеве в пятницу, 12 сентября, правоохранители разоблачили мошенническую схему наживы на гуманитарной помощи, предназначенной для Вооруженных сил Украины. Представительница одного из благотворительных фондов пыталась за 14 тысяч долларов продать три автомобиля, ввезенные из-за границы для военных.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Читайте также:

Благотворительница продавала автомобили, которые были предназначены ВСУ

Правоохранители задокументировали, что женщина искала покупателей через объявления на онлайн-платформах и в отдельном сообществе в социальной сети, где рекламировала машины.

null
Наличные деньги. Фото: Национальная полиция Украины
null
Задержание подозреваемой. Фото: Национальная полиция Украины

"Условия продажи и цену авто обсуждала во время личных встреч и переписок с "клиентами". А после получения оговоренной суммы оформляла необходимые документы и передавала машину новому владельцу", — сообщили в полиции.

null
Средства, которые получила подозреваемая. Фото: Нацполиция Украины

Злоумышленницу задержали сразу после оформления продажи и получения денег. Ей уже объявлено подозрение. За незаконный бизнес на гуманитарных автомобилях для ВСУ женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, в Киеве недавно разоблачили бывшего чиновника Налоговой службы, который устроил схему по легализации незаконных средств.

Кроме того, в столице разоблачили руководителя компании, которая осуществляла ремонт дорог, на неуплате налогов в несколько десятков миллионов гривен.

ВСУ коррупция благотворительность автомобиль Нацполиция
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
