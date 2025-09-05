В Киеве разоблачили конвертировочный центр экс-заместителя главы ГФС

СБУ разоблачила экс-налоговика, легализовавшего преступные доходы
В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего топ-налоговика, который создал "конвертцентр" с теневым оборотом в 1,5 миллиарда гривен. Речь идет о бывшем заместителе председателя Государственной фискальной службы Украины.
Об этом сообщили пресс-службы СБУ и Киевской городской прокуратуры в Telegram в пятницу, 5 сентября.
"Отмывание" денег в Киеве
В материалах дела говорится, что в течение 2023-2025 годов фигуранты схемы "отмыли" более 1,5 млрд грн. Большинство средств было украдено из госбюджета.
Бывший топ-налоговик под видом адвоката организовал "конвертационный центр" и привлек еще четырех сообщников. Среди них двое бухгалтеров, а также руководитель аффилированной компании, которая занималась легализацией и обналичиванием денег.
Главными клиентами "конвертационного центра" были представители коммерческих компаний, которые выполняли подрядные работы и предоставляли услуги для бюджетных организаций, пытаясь незаконно присвоить государственные средства. Для маскировки теневых финансовых схем организаторы создали десятки подконтрольных компаний, большинство из которых существовали лишь формально.
Для реализации преступления фигуранты арендовали офисное помещение в Киеве, где проводили встречи с клиентами и хранили теневые документы.
"Во время обысков у организатора сделки и его сообщников обнаружены наличные, полученные преступным путем, а также печати подконтрольных фирм с признаками фиктивности, банковские карты, компьютерная техника и финансово-хозяйственные документы, содержащие доказательства "схемы", — говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что с июля 2024-го по май 2025 года на счета одного из предприятий, подконтрольных этой группе, поступило 127 млн грн за якобы поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг. В то же время директор и бухгалтеры, которые действовали под руководством организатора схемы, не отразили эти операции в отчетных декларациях по НДС.
"Это привело к умышленному занижению налога на добавленную стоимость от этих операций на сумму в 21 млн гривен. В дальнейшем эти деньги, полученные преступным путем, перечислили на банковские счета других подконтрольных предприятий в качестве оплаты за товары, работы и услуги без отражения в налоговом и бухгалтерском учете. То есть таким образом эти деньги легализовали", — говорится в сообщении.
Наказание фигурантам
Правоохранители задержали пятерых фигурантов схемы. Им готовится объявление подозрения по двум статьям УК Украины:
- уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);
- легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
Правонарушителям грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, 4 сентября ГБР завершило следствие в отношении пыток в следственном изоляторе ГУ "Киевский следственный изолятор".
Ранее столичные правоохранители разоблачили схему, по которой фигуранты пытались завладеть землей на Жуковом острове.
Читайте Новини.LIVE!