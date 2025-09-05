Видео
Главная Киев СБУ разоблачила экс-налоговика, легализовавшего преступные доходы

СБУ разоблачила экс-налоговика, легализовавшего преступные доходы

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 10:45
В Киеве разоблачили конвертировочный центр экс-заместителя главы ГФС
Сотрудники СБУ и задержанный фигурант. Фото: СБУ

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего топ-налоговика, который создал "конвертцентр" с теневым оборотом в 1,5 миллиарда гривен. Речь идет о бывшем заместителе председателя Государственной фискальной службы Украины.

Об этом сообщили пресс-службы СБУ и Киевской городской прокуратуры в Telegram в пятницу, 5 сентября.

Читайте также:

"Отмывание" денег в Киеве

В материалах дела говорится, что в течение 2023-2025 годов фигуранты схемы "отмыли" более 1,5 млрд грн. Большинство средств было украдено из госбюджета.

Затримання у Києві колишнього топподатківця
Задержание фигурантов. Фото: СБУ

Бывший топ-налоговик под видом адвоката организовал "конвертационный центр" и привлек еще четырех сообщников. Среди них двое бухгалтеров, а также руководитель аффилированной компании, которая занималась легализацией и обналичиванием денег.

У Києві працювала схема з легалізації незаконних коштів
Работники СБУ задерживают фигурантов. Фото: скриншот

Главными клиентами "конвертационного центра" были представители коммерческих компаний, которые выполняли подрядные работы и предоставляли услуги для бюджетных организаций, пытаясь незаконно присвоить государственные средства. Для маскировки теневых финансовых схем организаторы создали десятки подконтрольных компаний, большинство из которых существовали лишь формально.

Відмивання коштів в Києві
Переписка, найденная в телефоне фигуранта. Фото: СБУ
Викриття злочинної схеми в Києві
Переписка в телефоне фигуранта. Фото: СБУ

Для реализации преступления фигуранты арендовали офисное помещение в Киеве, где проводили встречи с клиентами и хранили теневые документы.

"Во время обысков у организатора сделки и его сообщников обнаружены наличные, полученные преступным путем, а также печати подконтрольных фирм с признаками фиктивности, банковские карты, компьютерная техника и финансово-хозяйственные документы, содержащие доказательства "схемы", — говорится в сообщении.

У Києві відмивали гроші
Фигурантки схемы. Фото: Киевская городская прокуратура

В прокуратуре отметили, что с июля 2024-го по май 2025 года на счета одного из предприятий, подконтрольных этой группе, поступило 127 млн грн за якобы поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг. В то же время директор и бухгалтеры, которые действовали под руководством организатора схемы, не отразили эти операции в отчетных декларациях по НДС.

"Это привело к умышленному занижению налога на добавленную стоимость от этих операций на сумму в 21 млн гривен. В дальнейшем эти деньги, полученные преступным путем, перечислили на банковские счета других подконтрольных предприятий в качестве оплаты за товары, работы и услуги без отражения в налоговом и бухгалтерском учете. То есть таким образом эти деньги легализовали", — говорится в сообщении.

Затримання фігурантів у Києві
Задержание злоумышленников. Фото: Киевская городская прокуратура

Наказание фигурантам

Правоохранители задержали пятерых фигурантов схемы. Им готовится объявление подозрения по двум статьям УК Украины:

  • уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);
  • легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Правонарушителям грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

null
Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот
null
Пост СБУ. Фото: скриншот
null
Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, 4 сентября ГБР завершило следствие в отношении пыток в следственном изоляторе ГУ "Киевский следственный изолятор".

Ранее столичные правоохранители разоблачили схему, по которой фигуранты пытались завладеть землей на Жуковом острове.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
