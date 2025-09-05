В Киеве разоблачили конвертировочный центр экс-заместителя главы ГФС

Сотрудники СБУ и задержанный фигурант. Фото: СБУ

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего топ-налоговика, который создал "конвертцентр" с теневым оборотом в 1,5 миллиарда гривен. Речь идет о бывшем заместителе председателя Государственной фискальной службы Украины.

Об этом сообщили пресс-службы СБУ и Киевской городской прокуратуры в Telegram в пятницу, 5 сентября.

"Отмывание" денег в Киеве

В материалах дела говорится, что в течение 2023-2025 годов фигуранты схемы "отмыли" более 1,5 млрд грн. Большинство средств было украдено из госбюджета.

Задержание фигурантов. Фото: СБУ

Бывший топ-налоговик под видом адвоката организовал "конвертационный центр" и привлек еще четырех сообщников. Среди них двое бухгалтеров, а также руководитель аффилированной компании, которая занималась легализацией и обналичиванием денег.

Работники СБУ задерживают фигурантов. Фото: скриншот

Главными клиентами "конвертационного центра" были представители коммерческих компаний, которые выполняли подрядные работы и предоставляли услуги для бюджетных организаций, пытаясь незаконно присвоить государственные средства. Для маскировки теневых финансовых схем организаторы создали десятки подконтрольных компаний, большинство из которых существовали лишь формально.

Переписка, найденная в телефоне фигуранта. Фото: СБУ

Переписка в телефоне фигуранта. Фото: СБУ

Для реализации преступления фигуранты арендовали офисное помещение в Киеве, где проводили встречи с клиентами и хранили теневые документы.

"Во время обысков у организатора сделки и его сообщников обнаружены наличные, полученные преступным путем, а также печати подконтрольных фирм с признаками фиктивности, банковские карты, компьютерная техника и финансово-хозяйственные документы, содержащие доказательства "схемы", — говорится в сообщении.

Фигурантки схемы. Фото: Киевская городская прокуратура

В прокуратуре отметили, что с июля 2024-го по май 2025 года на счета одного из предприятий, подконтрольных этой группе, поступило 127 млн грн за якобы поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг. В то же время директор и бухгалтеры, которые действовали под руководством организатора схемы, не отразили эти операции в отчетных декларациях по НДС.

"Это привело к умышленному занижению налога на добавленную стоимость от этих операций на сумму в 21 млн гривен. В дальнейшем эти деньги, полученные преступным путем, перечислили на банковские счета других подконтрольных предприятий в качестве оплаты за товары, работы и услуги без отражения в налоговом и бухгалтерском учете. То есть таким образом эти деньги легализовали", — говорится в сообщении.

Задержание злоумышленников. Фото: Киевская городская прокуратура

Наказание фигурантам

Правоохранители задержали пятерых фигурантов схемы. Им готовится объявление подозрения по двум статьям УК Украины:

уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);

легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Правонарушителям грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

