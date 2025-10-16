В Киеве дом после попадания дрона 4 июля пережил новый обвал после попадания дрона

Дом в Соломенском районе, который подвергся атаке дрона РФ 4 июля. Фото: Новини.LIVE

В Киеве на проспекте Отрадном снова произошел обвал в доме, который пострадал во время июльской атаки дрона-камикадзе "Шахед". Несмотря на то, что уже пришли похолодания, власть до сих пор затягивает процесс восстановления, а ремонты приходится делать людям за свой счет.

Об этом говорится в сюжете программы "Киевское время".

Реклама

Читайте также:

Дом, который пострадал на Отрадном 4 июля, снова обвалился

Несколько дней назад, 9 октября, около часа ночи жители проснулись от грохота и шатания конструкций. По словам очевидцев, здание буквально содрогалось, а кирпич осыпался со стен. Люди сразу вспомнили об июльской атаке, когда беспилотник попал в этот же дом и разрушил два этажа.

После тогдашнего удара комиссия признала большинство квартир пригодными для проживания, и жители решили остаться в своих домах. Они самостоятельно начали восстановление — заменяли окна, покупали материалы, планировали ремонт. Однако после обвала 9 октября люди опасаются, что их квартиры могут получить статус аварийных.

"До этого обвала у нас квартира не была аварийной, мы поменяли окна, мы закупили материалы на восстановление штукатурки, краски, обои. То есть мы полным ходом собирались делает ремонт в комнате", — рассказала жительница дома.

Ситуацию осложняет отсутствие коммунальных услуг. Газа нет еще с июля - его планируют вернуть только после ремонта крыши, который до сих пор не начат. Под угрозой и отопительный сезон: система не подключена, и люди волнуются, что с наступлением холодов останутся без тепла.

Киевлянам негде прятаться от обстрелов - укрытия хотят присвоить неизвестные

Отдельное беспокойство вызывает судьба укрытия, которое расположено в подвале этого дома. Ранее оно имело официальный статус убежища, однако теперь жители заявляют, что неизвестные лица в военной форме пытаются его присвоить.

"На мою просьбу представиться, меня толкнули. У меня есть предположение, что это были именно люди, которые смотрели на наш подвал, чтобы его забрать у нас. Потому что за день до этого пришел неизвестный мужчина и сказал, что он выкупил пол подвала, который раньше был укрытием", — поделилась другая жительница дома.

Напомним, в августе начальник КГГА Тимур Ткаченко заявил о начале восстановления жилых домов в Киеве, однако, речь идет только о тех, которые были повреждены с 2022 по 2024 год.

В сентябре стало известно, что не всем компенсируют расходы, кто делает ремонт поврежденного жилья за свой счет.

В конце сентября депутат Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Андрей Витренко заявлял, что власть до сих пор не имеет четких алгоритмов, как действовать для финансирования восстановления разрушенного жилья.