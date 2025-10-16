В Киеве дом после попадания дрона 4 июля пережил новый обвал после попадания дрона

Обвал в Соломенском районе — дом после дрона разрушается дальше
В Киеве на проспекте Отрадном снова произошел обвал в доме, который пострадал во время июльской атаки дрона-камикадзе "Шахед". Несмотря на то, что уже пришли похолодания, власть до сих пор затягивает процесс восстановления, а ремонты приходится делать людям за свой счет.
Об этом говорится в сюжете программы "Киевское время".
Дом, который пострадал на Отрадном 4 июля, снова обвалился
Несколько дней назад, 9 октября, около часа ночи жители проснулись от грохота и шатания конструкций. По словам очевидцев, здание буквально содрогалось, а кирпич осыпался со стен. Люди сразу вспомнили об июльской атаке, когда беспилотник попал в этот же дом и разрушил два этажа.
После тогдашнего удара комиссия признала большинство квартир пригодными для проживания, и жители решили остаться в своих домах. Они самостоятельно начали восстановление — заменяли окна, покупали материалы, планировали ремонт. Однако после обвала 9 октября люди опасаются, что их квартиры могут получить статус аварийных.
"До этого обвала у нас квартира не была аварийной, мы поменяли окна, мы закупили материалы на восстановление штукатурки, краски, обои. То есть мы полным ходом собирались делает ремонт в комнате", — рассказала жительница дома.
Ситуацию осложняет отсутствие коммунальных услуг. Газа нет еще с июля - его планируют вернуть только после ремонта крыши, который до сих пор не начат. Под угрозой и отопительный сезон: система не подключена, и люди волнуются, что с наступлением холодов останутся без тепла.
Киевлянам негде прятаться от обстрелов - укрытия хотят присвоить неизвестные
Отдельное беспокойство вызывает судьба укрытия, которое расположено в подвале этого дома. Ранее оно имело официальный статус убежища, однако теперь жители заявляют, что неизвестные лица в военной форме пытаются его присвоить.
"На мою просьбу представиться, меня толкнули. У меня есть предположение, что это были именно люди, которые смотрели на наш подвал, чтобы его забрать у нас. Потому что за день до этого пришел неизвестный мужчина и сказал, что он выкупил пол подвала, который раньше был укрытием", — поделилась другая жительница дома.
Напомним, в августе начальник КГГА Тимур Ткаченко заявил о начале восстановления жилых домов в Киеве, однако, речь идет только о тех, которые были повреждены с 2022 по 2024 год.
В сентябре стало известно, что не всем компенсируют расходы, кто делает ремонт поврежденного жилья за свой счет.
В конце сентября депутат Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Андрей Витренко заявлял, что власть до сих пор не имеет четких алгоритмов, как действовать для финансирования восстановления разрушенного жилья.
Читайте Новини.LIVE!