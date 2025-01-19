Взрывы на Киевщине 19 января — в области работает ПВО

Мобильная огневая группа ПВО. Иллюстративное фото: Воздушное командование "Юг"

В Киевской области вечером в воскресенье, 19 января, в очередной раз прогремели взрывы. Силы противовоздушной обороны сбивают российские дроны.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Telegram.

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Атака на Киевщину 19 января

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — отметили в ОВА.

Там призвали жителей региона находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги, а также не фиксировать работу защитников на фото или видео.

Скриншот поста ОВА

Ранее Воздушные силы предупреждали о движении группы российских беспилотников с Черниговщины в направлении Киевщины.

Скриншот поста Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 20:20 воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской областях и в Крыму.

Карта воздушных тревог alert.in.ua

Напомним, в результате баллистической атаки на Киев 18 января погибли четыре человека и еще шестеро ранены.

Из-за российского обстрела возле станции метро Лукьяновская повреждены бизнес-центр, Mcdonalds и ряд магазинов. Рядом горели припаркованные авто, было попадание в трубопровод.