В Киеве частично возобновили работу станции метро "Лукьяновская"

Спасатели в метро после российского обстрела. Фото: REUTERS/Thomas Peter

В Киеве станция метро "Лукьяновская" частично возобновила работу после массированного российского обстрела в ночь на 24 мая. Кроме того, в столице возросло количество пострадавших.

Об этом сообщают пресс-служба КГГА и мэр Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

Восстановление станции метро "Лукьяновская"

"Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу и работает на вход и выход для пассажиров в направлении ул. Юрия Ильенко", — говорится в сообщении.

В то же время проход в сторону ТЦ "Квадрат" — как на вход, так и на выход — временно закрыт.

Количество пострадавших возросло

Кличко сообщил, что количество раненых в Киеве возросло до 81, среди которых трое детей. Сейчас в стационарах городских больниц находится 31 пострадавший, в том числе двое детей.

Читайте также:

В результате российского массированного обстрела погибли два человека.

Пост КГГА и Кличко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на КГГА, в результате российского обстрела станция метро "Лукьяновская" была повреждена взрывной волной, в результате чего ее закрывали.

А украинский лидер Владимир Зеленский сообщал, что этой ночью главный удар был направлен на Киев. В целом россияне выпустили 90 ракет и 600 дронов.