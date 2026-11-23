Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

В Киеве в результате российской атаки 23 ноября пострадали пять человек. Под ударом оказались Печерский, Голосеевский и Подольский районы столицы. Спасатели тушили пожары и оказывали помощь жителям поврежденных домов.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Новини.LIVE.

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Россия атаковала столицу 23 ноября

В Печерском районе загорелись два автомобиля. Пламя перекинулось на балкон жилого пятиэтажного дома, в результате чего были разрушены балконы со второго по четвертый этажи.

Спасатель на месте пожара. Фото: ГСЧС

Службы чрезвычайных ситуаций потушили пожар и эвакуировали из дома двух человек. По этому адресу четыре человека получили ранения.

Ликвидация последствий российской атаки. Фото: ГСЧС

В Голосеевском районе пожар возник на парковке возле нежилого здания. В результате инцидента пострадал один человек. Пожарные уже ликвидировали возгорание.

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На месте российского удара горит автомобиль. Фото: ГСЧС

В Подольском районе российский беспилотник попал в крышу пятиэтажного жилого дома. Огонь охватил мансардный этаж площадью 400 квадратных метров. Пожар ликвидирован, однако спасатели продолжают разбирать и поливать водой конструкции.

Как сообщали Новини.LIVE, после российского удара по жилому пятиэтажному дому в Димере Киевской области спасатели более суток непрерывно разбирали завалы, пытаясь найти и спасти людей. Во время работ спасатели действовали осторожно и регулярно объявляли минуты тишины, поскольку несколько раз возникала угроза повторной атаки. Аварийно-спасательная операция завершилась 23 ноября.

Ранее мы сообщали, что 22 ноября российские войска нанесли удар по супермаркету Novus в Вишневом в Киевской области. Среди погибших в результате атаки — 36-летняя Марина Мойченко, которая работала учительницей начальных классов в местном лицее "Основа".