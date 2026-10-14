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Главная Киев В пяти районах Киева аварийные отключения в результате атаки РФ

В пяти районах Киева аварийные отключения в результате атаки РФ

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14 октября 2026 07:29
В Киеве в результате атаки РФ аварийные отключения света
Город погрузился в темноту из-за аварийных отключений света после российского обстрела. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В среду, 14 октября, в Киеве после российской атаки ввели аварийные отключения электроэнергии. Они действуют в пяти районах столицы, где временно не применяются стабилизационные графики. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК и сообщение мэра Киева Виталия Кличко.

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Какие районы Киева остались без света

По информации ДТЭК, из-за российской атаки без электроснабжения могут остаться потребители в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и части Голосеевского района Киева.

В этих районах графики стабилизации временно не действуют. Энергетики уже работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет во все дома.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что энергообъекты столицы и области подверглись массированному удару баллистическими ракетами. В Киеве наблюдаются перебои с электроснабжением.

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Скриншот сообщения ДТЭК/Facebook
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Скриншот сообщения Кличко/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что утром 14 октября Россия атаковала Киев и другие города Украины баллистическими ракетами. В столице, области и Харькове раздались взрывы после ракетных пусков. Также российские войска запускали ракеты в направлении Житомира и Полтавы и нанесли удар управляемыми авиабомбами по Днепру.

Новини.LIVE также писали, что 13 октября вечером в результате российского удара баллистической ракетой по девятиэтажному дому в Деснянском районе Киева загорелись квартиры с первого по восьмой этажи. По последним данным, погибли два человека, ещё 21 человек пострадал, среди них — восьмилетний ребёнок. Шестнадцать пострадавших госпитализированы, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.

Киев обстрелы ДТЭК отключения света графики отключений света
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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