Южный мост в Киеве. Иллюстративное фото: vechirniy.kyiv.ua

В пятницу, 30 октября, в Киеве возобновляется автомобильное движение по Южному мосту с левого на правый берег. Сначала проезд будет разрешен по одной полосе для транспорта весом до 10 тонн. В то же время в обратном направлении движение остается закрытым из-за технических работ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

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Как будет курсировать транспорт по Южному мосту

С 30 октября на Южном мосту постепенно возобновляют проезд автомобилей с левого на правый берег Киева. На первом этапе для транспорта откроют одну полосу. Ею смогут пользоваться транспортные средства весом до 10 тонн, в том числе легковые автомобили.

Такое решение было принято после технического обследования моста и получения заключений экспертизы Национального института развития инфраструктуры.

В то же время проезд по Южному мосту с правого на левый берег пока остается закрытым. На этом участке продолжаются технические работы. О возобновлении движения в этом направлении сообщат дополнительно.

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В КГГА также рассказали о дальнейшей работе по восстановлению сооружения. Специалисты профильных коммунальных предприятий совместно с учеными разрабатывают технические решения для ремонта поврежденных конструкций моста. Речь идет, в частности, об элементах, обеспечивающих работу метрополитена.

В связи с временными ограничениями водителей призывают заранее учитывать их при планировании маршрутов.

"Параллельно специалисты профильных коммунальных предприятий совместно с учеными разрабатывают технические решения для ремонта поврежденных конструкций Южного моста, в частности тех, которые обеспечивают работу метрополитена.

Просим водителей учитывать временные ограничения при планировании маршрутов", — отметили в КГГА.

Скриншот заявления КГГА/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 27 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами и поразили Южный мост. В результате удара были повреждены конструкции моста и инфраструктура метро. Из-за атаки временно ограничили движение автомобилей и поездов "зеленой" ветки метрополитена.

Новини.LIVE писали, что ежедневно между левым и правым берегами Киева могут перемещаться до миллиона человек. По оценке главы Дарницкой РГА Александра Ковтунова, фактический поток может составлять 500–700 тысяч человек. В то же время эти подсчёты не учитывают транзитное движение через столицу.