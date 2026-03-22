Главная Киев Фесик объяснил, как в Киеве принимают решения о ремонте улиц

Дата публикации 22 марта 2026 09:23
Ремонт дорог. Фото: Новини.LIVE

Глава Оболонской районной государственной администрации в Киеве Кирилл Фесик рассказал, как принимаются решения о ремонте конкретных улиц. По его словам, часто определяется личным решением городского головы Виталия Кличко или влиянием отдельных депутатов.

Об этом Кирилл Фесик сообщил в эфире "Київського часу".

Фесик думает, что именно Кличко или кто-то из депутатского корпуса принимают решение о ремонте.

По его словам, этот хаос порождает колоссальные инфраструктурные перекосы.

Он привел пример своего района — четверть всех восстановленных лифтов в Киеве сосредоточена именно на Оболони. Это не свидетельствует о равномерном распределении, а является результатом активной борьбы за ресурсы.

"Это тоже ненормально. Мы занимаем проактивную позицию, боремся за ресурсы, пропагандируем программу софинансирования. То есть мы в таком ручном режиме тоже за это боремся, но так оно работать не должно. Должна быть система, которая позволяет гармонично развиваться всему городу", — добавил Фесик.

Недавно глава Оболонской РГА напомнил, что в Киеве до сих пор не работает земельная комиссия, в результате чего есть вред для города.

Ранее депутат Киевсовета Андрей Витренко раскритиковал власти столицы. Он утверждает, что она нерационально использует международную помощь.

А депутат Киевсовета Алла Шлапак заявляла, что в столице могут сократить расходы. Причиной является недопоступление в бюджет

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
