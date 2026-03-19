В "Киевавтодоре" озвучили причины увеличения количества выбоин

В Киеве возросло количество выбоин на дорогах после сложного зимнего периода. Ситуация связана сразу с несколькими факторами, которые влияют на состояние дорожного покрытия.

Об этом сообщили в "Киевавтодоре" на запрос Новини.LIVE в четверг, 19 марта.

В "Киевавтодоре" сообщили, что главной причиной разрушения дорог стали частые циклы замерзания и оттаивания. Вода попадает в трещины покрытия, а при снижении температуры расширяется, что приводит к деформации асфальта и образованию ям.

Дополнительно на состояние дорог повлиял значительный износ покрытия. В ведомстве отмечают, что многие улицы не проходили капитального ремонта 20-30 лет, что повлекло старение материалов и их постепенное разрушение.

Еще одним фактором является интенсивное движение крупногабаритного транспорта, часто с превышением допустимого веса. Это создает дополнительную нагрузку на покрытие, особенно в зимний период, когда дороги наиболее уязвимы.

В корпорации добавляют, что сейчас в Киеве ежедневно работают дорожные бригады, которые выполняют аварийный и текущий ремонт покрытия. Всего уже отремонтировано более 31 тысячи квадратных метров дорог с использованием различных технологий, в частности горячего и холодного асфальтобетона.

Также в 2026 году планируется продолжение капитальных ремонтов ключевых магистралей, мостов и путепроводов. В то же время в "Киевавтодоре" отмечают, что темпы работ зависят от финансирования и погодных условий.

Ранее стало известно, что в "Киевавтодоре" прошли обыски. Следственные действия были связаны с делом о присвоении государственных средств, выделенных на ремонт дорог в столице.

Также эксперт по государственному управлению в сфере градостроительства, бывший заместитель главного архитектора столицы Виктор Глеба сообщил, что ямочный ремонт в Киеве часто выполняют с нарушением технологических норм, из-за чего отремонтированные участки дорог могут разрушаться уже через несколько месяцев.