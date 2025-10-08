Избиение велосипедиста в Киеве — подозреваемый хотел помочь

Подозреваемый в зале суда. Фото: Новини.LIVE

Подозреваемый в избиении велосипедиста в Киеве заявил, что хотел помочь пострадавшему. Однако не смог это сделать из-за судебных ограничений.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда 8 октября.

Что говорит подозреваемый

Предполагается, что, вероятно, подозреваемый сослался на еще одно дело, где он фигурирует, — по подозрению в хищении 25 млн грн на закупке униформы для 112-й бригады ТрО.

Во время заседания подозреваемый заявил, что имеет много документов, подтверждающих его волонтерскую деятельность, в частности, благодарность от Киевской ОВА за то, что в "первые дни полномасштабного вторжения защищал Белую Церковь".

В то же время прокурор Александр Свербиус заявил, что Хилик не проявляет раскаяния. Несмотря на заявления о готовности сотрудничать, во время допроса он отказался давать показания, поэтому фактически не сотрудничает со следствием.

Санкции статей, по которым его подозревают, предусматривают до восьми лет лишения свободы. Формально возможно условное наказание, но учитывая тяжесть и количество преступлений, оснований для этого сторона обвинения пока не видит.

Напомним, несколько дней назад водителя Mercedes взяли под стражу. Он будет находиться 30 дней в СИЗО без права на залог.

Также мы писали, что рассмотрение апелляции по делу водителя, который избил велосипедиста в Киеве, перенесли на 13 октября.