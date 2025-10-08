Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Дело избиения велосипедиста — подозреваемый хотел помочь

Дело избиения велосипедиста — подозреваемый хотел помочь

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 13:53
Избиение велосипедиста в Киеве — подозреваемый хотел помочь
Подозреваемый в зале суда. Фото: Новини.LIVE

Подозреваемый в избиении велосипедиста в Киеве заявил, что хотел помочь пострадавшему. Однако не смог это сделать из-за судебных ограничений.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда 8 октября.

Реклама
Читайте также:

Что говорит подозреваемый

Предполагается, что, вероятно, подозреваемый сослался на еще одно дело, где он фигурирует, — по подозрению в хищении 25 млн грн на закупке униформы для 112-й бригады ТрО.

Во время заседания подозреваемый заявил, что имеет много документов, подтверждающих его волонтерскую деятельность, в частности, благодарность от Киевской ОВА за то, что в "первые дни полномасштабного вторжения защищал Белую Церковь".

В то же время прокурор Александр Свербиус заявил, что Хилик не проявляет раскаяния. Несмотря на заявления о готовности сотрудничать, во время допроса он отказался давать показания, поэтому фактически не сотрудничает со следствием.

Санкции статей, по которым его подозревают, предусматривают до восьми лет лишения свободы. Формально возможно условное наказание, но учитывая тяжесть и количество преступлений, оснований для этого сторона обвинения пока не видит.

Напомним, несколько дней назад водителя Mercedes взяли под стражу. Он будет находиться 30 дней в СИЗО без права на залог.

Также мы писали, что рассмотрение апелляции по делу водителя, который избил велосипедиста в Киеве, перенесли на 13 октября.

Киев драка суд велосипедист водитель
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации