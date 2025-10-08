Видео
Главная Киев В Киеве нарколог давал липовые справки нетрезвым водителям

В Киеве нарколог давал липовые справки нетрезвым водителям

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 12:34
В Киеве врач-нарколог за взятки оформлял справки нетрезвым водителям
Задержание подозреваемого. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве разоблачили врача-нарколога, который за деньги помогал нетрезвым водителям избегать наказания. Работнику наркологического отделения городской клинической больницы №10 сообщено о подозрении в коррупционном преступлении.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Читайте также:

В Киеве медик давал за взятки справки о трезвости

По данным следствия, медик систематически выдавал фиктивные справки о трезвости водителям, которые управляли автомобилями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Стоимость одной такой "услуги" составляла 1 000 долларов США. Получив поддельный документ, нарушители избегали ответственности по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Обшуки в лікаря
Обыски правоохранителей в квартире врача. Фото: Киевская городская прокуратура

Кроме того, врач помогал и наркозависимым лицам — выдавал справки о том, что они якобы не употребляют наркотики. Таким образом он подделывал официальные результаты медицинских осмотров.

Правоохранители задержали подозреваемого во время получения очередной взятки. Деньги он взял от водителя, у которого состояние опьянения подтвердили две независимые медицинские экспертизы.

null
Наркотические средства. Фото: Киевская городская прокуратура

Во время обысков по месту жительства медика и его коллег полицейские обнаружили наркотические средства и боевые патроны к огнестрельному оружию. Все изъятое направлено на экспертизу.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества", — отметили правоохранители.

Напомним, недавно в Киевской городской прокуратуре заявили, что лица готовили покушение на первого заместителя министра здравоохранения Украины.

Также в Киеве разоблачили чиновников, которые разворовали средства на закупку машин для скорой медицинской помощи.

Киев обыски взятка деньги прокуратура
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
