Ремонт перегона метро между станциями Демеевская и Лыбедская — КГГА показала новый тоннель

Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Восстановительные работы перегона между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" уже на завершающем этапе. В ночь на 31 августа запускали тестовый поезд.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram во вторник, 3 сентября.

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Ремонт перегона между станциями "Демеевская" и "Лыбидская"

В КГГА отметили, что уже построили новый перегонный тоннель длиной 27 м и усилили оправу с обеих сторон длиной более 50 м. К тому же были проложены сети сигнализации, электроснабжения и связи, а также подключен контактный рельс. Завершен демонтаж разгрузочных конструкций.

"В ночь на 31 августа запустили тестовый поезд. Так специалисты проверили путевое полотно. Перед полноценным запуском перегона проверят безопасность и инженерные системы", — говорится в сообщении.

Сейчас идет засыпка котлована, уплотнение почвы и благоустройство территории. В КГГА добавили, что работы продолжаются круглосуточно.

Напомним, в Киеве в ночь с 30 на 31 августа между станциями синей ветки метро "Лыбидская" — "Демеевская" прошел первый пробный поезд. Однако до полноценного запуска работы метро должны пройти еще несколько проверок безопасности на путях.

А 30 августа депутат Киевского городского совета Тарас Козак рассказал, что через две-три недели откроют еще одну станцию метрополитена в Киеве. Речь идет о станции "Демеевская".