Лещенко раскритиковал Кличко за управление Киевом

Советник Администрации президента Сергей Лещенко. Фото: УНИАН

Советник Офиса Президента Сергей Лещенко считает мэра Киева Виталия Кличко неспособным эффективно управлять столицей. По его словам, политическая карьера мэра стала инструментом для реализации интересов коррупционеров.

Об этом Сергей Лещенко эксклюзивно сообщил в эфире Вечір.LIVE.

Реклама

Лещенко оценил управление Киевом Кличком

"Я убежден, что у Кличко, как у руководителя города, практически нет управленческих навыков. Он не способен этим заниматься. И даже тогда, я вспоминаю, когда я еще был депутатом парламента — я ушел в 2019 году, то есть уже 7 лет я не являюсь депутатом парламента, и тогда я еще был депутатом, и тогда Кличко, как депутату, на мой запрос прислал ответ, что метро на Виноградарь откроют в 2020 году или 2021 году", — отметил Лещенко.

По его словам, это было обещано ещё до большой войны, но ничего так и не сделали. Лещенко утверждает, что на этом строительстве украли огромные средства, а также на других. Он говорит, что это лишь один пример, а таких проблем в столице множество. Они связаны не с войной, а с неспособностью управлять.

Лещенко также упомянул коррупционные дела вокруг столичного метрополитена, застройку Киева, а также отсутствие достаточного количества мобильных укрытий.

Читайте также:

"Это больно, потому что Кличко для многих — символ из прошлой жизни, но эта жизнь давно закончилась. Его политическая карьера стала очень хорошим инструментом, наверное, для реализации интересов коррупционеров, которые вокруг него собрались", — отметил он.

Киев — последние новости

Как писали Новини.LIVE, 15 октября в нескольких районах Киева снизилось давление воды. Причиной является повреждение энергообъектов в Киевской области. Сейчас специалисты переключают питание на водопроводных станциях.

А ДТЭК опубликовал графики стабилизационных отключений электроэнергии в Киевской области на 16 октября. Свет будут отключать для всех 12 очередей потребителей.

Кроме того, бывший прокурор Киевской прокуратуры Ярослав Захарченко предложил провести аудит расходов на энергообеспечение и защиту энергетической инфраструктуры на фоне длительных отключений электроэнергии.