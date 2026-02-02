Видео
Главная Киев Нанес 800 тыс. грн убытков — чиновника РГА будут судить за схемы

Нанес 800 тыс. грн убытков — чиновника РГА будут судить за схемы

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 16:55
Нанес 800 тыс. грн убытков - чиновника РГА будут судить за схемы
Задержание фигуранта. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве в суд направили обвинительный акт в отношении начальника управления строительства Голосеевской районной государственной администрации. Чиновник обеспечил победу подконтрольной компании в тендере на капитальный ремонт лыжероллерной трассы детско-юношеской спортивной школы.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Telegram.

Детали дела

После завершения работ подрядчик внес в официальную документацию недостоверные сведения о стоимости выполненных работ, а чиновник утвердил эти данные. Согласно выводам экспертизы, в результате этого бюджету столицы нанесен ущерб почти на 800 тысяч гривен.

В октябре 2025 года чиновнику сообщили о подозрении, а сейчас обвинительный акт передан в суд для рассмотрения по существу.

Действия подсудимого были квалифицированы по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за присвоение бюджетных средств и предоставление ложных сведений в официальные документы.

Напомним, что правоохранители заявили о подозрении экс-нардепу, который незаконно построил дом возле Днепра.

А до этого в Киеве раскрыли дело в отношении должностных лиц Киевзеленстроя, которые растратили бюджетные средства во время реконструкции парка.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
