Нанес 800 тыс. грн убытков — чиновника РГА будут судить за схемы

В Киеве в суд направили обвинительный акт в отношении начальника управления строительства Голосеевской районной государственной администрации. Чиновник обеспечил победу подконтрольной компании в тендере на капитальный ремонт лыжероллерной трассы детско-юношеской спортивной школы.

Детали дела

После завершения работ подрядчик внес в официальную документацию недостоверные сведения о стоимости выполненных работ, а чиновник утвердил эти данные. Согласно выводам экспертизы, в результате этого бюджету столицы нанесен ущерб почти на 800 тысяч гривен.

В октябре 2025 года чиновнику сообщили о подозрении, а сейчас обвинительный акт передан в суд для рассмотрения по существу.

Действия подсудимого были квалифицированы по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за присвоение бюджетных средств и предоставление ложных сведений в официальные документы.

