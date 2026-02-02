Завдав 800 тис. грн збитків — посадовця РДА судитимуть за схеми

Затримання фігуранта. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві до суду скерували обвинувачувальний акт щодо начальника управління будівництва Голосіївської районної державної адміністрації. Посадовець забезпечив перемогу підконтрольній компанії у тендері на капітальний ремонт лижеролерної траси дитячо-юнацької спортивної школи.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у Telegram.

Деталі справи

Після завершення робіт підрядник вніс до офіційної документації недостовірні відомості щодо вартості виконаних робіт, а посадовець затвердив ці дані. Згідно з висновками експертизи, внаслідок цього бюджету столиці завдано збитків майже на 800 тисяч гривень.

У жовтні 2025 року чиновнику повідомили про підозру, а наразі обвинувальний акт передано до суду для розгляду по суті.

Дії підсудного були кваліфіковані за статтями Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за привласнення бюджетних коштів і подання неправдивих відомостей в офіційні документи.

Нагадаємо, що правоохоронці заявили про підозру екснардепу, який незаконно побудував будинок біля Дніпра.

А до цього у Києві розкрили справу щодо посадовців Київзеленбуду, які розтратили бюджетні кошти під час реконструкції парку.