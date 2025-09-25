Видео
Рютте сделал важное заявление о поставках оружия Украине
Главная Киев Нардеп раскритиковал Кличко и КГГА за слабое управление столицей

Нардеп раскритиковал Кличко и КГГА за слабое управление столицей

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 17:26
Нардеп раскритиковал Кличко и КГГА за слабое управление столицей
Нардеп Алексей Кучеренко. Фото: facebook Кучеренко

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко резко раскритиковал деятельность мэра Киева Виталия Кличко и систему управления городом. Он заявил, что городской голова демонстрирует слабые управленческие навыки, а Киевская городская государственная администрация фактически превратилась в монополию с непрозрачными решениями.

Об этом нардеп сообщил в эфире программы День.LIVE.

Читайте также:

Кучеренко заявил, что Кличко слабый управленец

По словам депутата, конкурсы на управление городскими компаниями и повышение тарифов проходят без надлежащего контроля и открытости. Кучеренко отметил, что жители столицы не получают информации об аудите предприятий или результатах конкурсов, а повышение тарифов происходит непрозрачным способом.

Политик признал, что Кличко является выдающимся спортсменом, сильной личностью и имеет черты, которые заслуживают уважения, однако эти качества, по его мнению, не компенсируют недостаток управленческого опыта и базовой подготовки в вопросах хозяйственного управления городом.

"КГГА превратилась в абсолютную монополию, которая сама принимает решения без системы контроля. Киевсовет в этой ситуации остается аморфным, поскольку большинство депутатов ориентированы на собственные бизнес-интересы", — подчеркнул Кучеренко.

Нардеп также добавил, что Кличко пытается поддерживать имидж демократического политика среди европейских партнеров, однако стиль его руководства и принятия решений, по мнению нардепа, далек от демократических принципов.

Напомним, что в Киевсовете предложили провести процедуру досрочного прекращения полномочий городского головы Виталия Кличко.

Депутат Киевсовета от "Слуги народа" Андрей Витренко рассказал о причинах регистрации проекта решения о досрочном прекращении полномочий мэра Киева.

Стоит отметить, что сейчас в Киевсовете отсутствует должность секретаря. Его бывший глава Владимир Бондаренко покинул пост после громкого коррупционного скандала, связанного с расследованием НАБУ по делу "Чистый город". Следствие касается схем с передачей земельных участков компаниям и лицам, которых связывают с бывшим депутатом горсовета Денисом Комарницким.

Виталий Кличко Киев КГГА нардепы столица
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
