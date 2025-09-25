Досрочная отставка Кличко — Витренко аргументировал инициативу

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE

Депутат Киевсовета от "Слуги народа" Андрей Витренко объяснил причины регистрации проекта решения о досрочном прекращении полномочий мэра Киева Виталия Кличко. Депутат заявил, что в столице наблюдается системный кризис управления и фактический паралич городской власти.

Об этом Андрей Витренко высказался в эфире программы "Київський час".

Витренко объяснил, почему инициировал досрочную отставку Виталия Кличко

По словам Витренко, сейчас Киев функционирует не в интересах жителей, а в пользу "друзей, родственников и приближенных лиц". Он отметил, что в период военного положения отсутствует надлежащая реакция городской администрации на угрозы, а Киевсовет фактически потерял значение из-за узурпации власти мэром Виталием Кличко.

"Абсолютный паралич по состоянию на сегодня городской власти, отсутствие принятия адекватных решений, а также самое главное, что отсутствие реакции на те угрозы, которые возникли в период действия правового режима военного положения. Все это дает мне возможность говорить о несостоятельности действующего городского головы управлять столичной инфраструктурой", — сказал Андрей Витренко.

Он обратил внимание на то, что Кличко даже не смог организовать работу Киевсовета. В качестве примера депутат привел отмену сессии, на которой должны были рассматривать зарегистрированный им проект решения.

"Депутаты подали, в моем лице подали соответствующий проект решения, который даже был только вчера зарегистрирован. Там есть определенный период времени, как он должен проходить, но это уже настолько не понравилось Виталию Владимировичу, что он сегодня своим решением отменил сессию Киевского городского совета", — сказал Витренко подчеркнув, что сейчас власть в столице фактически узурпирована мэром и исполнительным органом совета.

Витренко напомнил, что ранее 74 депутата выразили недоверие первому заместителю городского головы, но, несмотря на это, уже более ста дней Кличко ищет способы не выполнять это решение.

Он также добавил, что в любой организации руководителя, который не справляется со своими обязанностями, меняют. По его мнению, то же самое должно произойти и в столице.

"Если директор устал, если он неэффективен, директора меняют. Может так Виталию Владимировичу будет проще понять, что не он является владельцем. Владельцем является киевская городская территориальная община, то есть все киевляне", — подытожил депутат.

Напомним, 23 сентября Андрей Витренко инициировал досрочную отставку мэра столицы Виталия Кличко.

Между тем Киевсовет уже длительное время не может собраться на заседание, а несколько дней назад депутаты от партии Кличко сорвали заседание бюджетной комиссии, где должны были бы внести изменения по социальным выплатам.

Кроме того, депутат Андрей Витренко раскритиковал произвол и беспорядок в работе транспортной системы Киева из-за отсутствия руководства и стратегии развития. Он объяснял, почему мэр Киева Виталий Кличко является ответственным за коррупцию в городе.