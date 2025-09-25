Нардеп розкритикував Кличка та КМДА за слабке управління столицею

Нардеп Олексій Кучеренко. Фото: facebook Кучеренка

Народний депутат від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко різко розкритикував діяльність мера Києва Віталія Кличка та систему управління містом. Він заявив, що міський голова демонструє слабкі управлінські навички, а Київська міська державна адміністрація фактично перетворилася на монополію з непрозорими рішеннями.

Про це нардеп повідомив в ефірі програми День.LIVE.

За словами депутата, конкурси на управління міськими компаніями та підвищення тарифів проходять без належного контролю та відкритості. Кучеренко наголосив, що мешканці столиці не отримують інформації про аудит підприємств чи результати конкурсів, а підвищення тарифів відбувається у непрозорий спосіб.

Політик визнав, що Кличко є видатним спортсменом, сильною особистістю та має риси, які заслуговують на повагу, однак ці якості, на його думку, не компенсують брак управлінського досвіду та базової підготовки в питаннях господарського управління містом.

"КМДА перетворилася на абсолютну монополію, яка сама ухвалює рішення без системи контролю. Київрада у цій ситуації лишається аморфною, оскільки більшість депутатів орієнтовані на власні бізнес-інтереси", — підкреслив Кучеренко.

Нардеп також додав, що Кличко намагається підтримувати імідж демократичного політика серед європейських партнерів, однак стиль його керівництва та ухвалення рішень, на думку нардепа, далекий від демократичних принципів.

Нагадаємо, що у Київраді запропонували провести процедуру дострокового припинення повноважень міського голови Віталія Кличка.

Депутат Київради від "Слуги народу" Андрій Вітренко розповів про причини реєстрації проєкту рішення про дострокове припинення повноважень мера Києва.

Варто зазначити, що наразі у Київради відсутня посада секретаря. Її колишній очільник Володимир Бондаренко залишив посаду після гучного корупційного скандалу, пов’язаного з розслідуванням НАБУ у справі "Чисте місто". Слідство стосується схем із передачею земельних ділянок компаніям та особам, яких пов’язують із колишнім депутатом міськради Денисом Комарницьким.