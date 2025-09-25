Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рютте зробив важливу заяву щодо постачання зброї Україні
Головна Київ Нардеп розкритикував Кличка та КМДА за слабке управління столицею

Нардеп розкритикував Кличка та КМДА за слабке управління столицею

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 17:26
Нардеп розкритикував Кличка та КМДА за слабке управління столицею
Нардеп Олексій Кучеренко. Фото: facebook Кучеренка

Народний депутат від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко різко розкритикував діяльність мера Києва Віталія Кличка та систему управління містом. Він заявив, що міський голова демонструє слабкі управлінські навички, а Київська міська державна адміністрація фактично перетворилася на монополію з непрозорими рішеннями.

Про це нардеп повідомив в ефірі програми День.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Кучеренко заявив, що Кличко слабкий управлінець

За словами депутата, конкурси на управління міськими компаніями та підвищення тарифів проходять без належного контролю та відкритості. Кучеренко наголосив, що мешканці столиці не отримують інформації про аудит підприємств чи результати конкурсів, а підвищення тарифів відбувається у непрозорий спосіб.

Політик визнав, що Кличко є видатним спортсменом, сильною особистістю та має риси, які заслуговують на повагу, однак ці якості, на його думку, не компенсують брак управлінського досвіду та базової підготовки в питаннях господарського управління містом.

"КМДА перетворилася на абсолютну монополію, яка сама ухвалює рішення без системи контролю. Київрада у цій ситуації лишається аморфною, оскільки більшість депутатів орієнтовані на власні бізнес-інтереси", — підкреслив Кучеренко.

Нардеп також додав, що Кличко намагається підтримувати імідж демократичного політика серед європейських партнерів, однак стиль його керівництва та ухвалення рішень, на думку нардепа, далекий від демократичних принципів.

Нагадаємо, що у Київраді запропонували провести процедуру дострокового припинення повноважень міського голови Віталія Кличка

Депутат Київради від "Слуги народу" Андрій Вітренко розповів про причини реєстрації проєкту рішення про дострокове припинення повноважень мера Києва.

Варто зазначити, що наразі у Київради відсутня посада секретаря. Її колишній очільник Володимир Бондаренко залишив посаду після гучного корупційного скандалу, пов’язаного з розслідуванням НАБУ у справі "Чисте місто". Слідство стосується схем із передачею земельних ділянок компаніям та особам, яких пов’язують із колишнім депутатом міськради Денисом Комарницьким.

Віталій Кличко Київ КМДА нардепи столиця
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації