Власти Киевщины дали официальный комментарий по НЛО

Вспышка, которую видели в небе над Киевом 19 апреля 2023 года. Фото: скриншот с видео

Киевская городская военная администрация назвала причину вспышки в небе, испугавшей жителей столицы. По предварительной информации – это спутник NASA.

Об этом говорится в сообщении КМВА.

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В администрации сообщили, что воздушная тревога была объявлена в связи с падением спутника NASA во избежание жертв от падений на землю обломков. Системы ПВО не работали.

"Около 22:00 часов 19 апреля в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление стало результатом падения на Землю космического спутника NASA. Во избежание жертв от падений на землю обломков была объявлена воздушная тревога. ПВО не работало", — сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Комментарий Воздушных сил ВСУ

В воздушных силах ВСУ пока не могут подтвердить информацию о падении спутника. Об этом сообщил в комментарии "Суспільному" спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Отметим, накануне в NASA сообщили, что неисправный спутник упадет на Землю в ближайшие дни. Масса спутника RHESSI составила 270 кг.

Спутник RHESSI изучал Солнце с 2002 года до его выведения из строя в 2018 году.

Напомним, в Киеве вечером 19 апреля, впервые за шесть дней, была объявлена воздушная тревога. Жители города видели яркую вспышку зеленого света в небе.

После появления в небе над Киевом загадочной зеленой вспышки украинцы в сети начали шутить и создавать остроумные мемы.