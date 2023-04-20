Не НЛО: Воздушные Силы ВСУ прокомментировали загадочную вспышку в небе над Киевом

Вспышка в небе над Киевом. Фото: Корреспондент

Вспышки над Киевом, повлекшие резонанс в обществе, около 22.30 связаны с падением спутника/метеорита, по предварительной информации. Пока на этом направлении угрозы нет.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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Отмечается, что в настоящее время на этом направлении нет угрозы воздушного нападения врагом, а воздушная оборона находится в полной готовности.

"А пока соцсети потешаются мемами с летающими тарелками, интенсивная боевая работа Воздушных Сил по БпЛА "Shahed-136/131" продолжается на юго-восточном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Восток". Сбито около десяти "шахедов. Детали — со временем!" — говорится также в сообщении.

Кроме того, Воздушные силы напоминают сохранять спокойствие и беречь себя, а также призывают не использовать официальную символику Воздушных Сил для создания мем на радость врагу.

Напомним, что в Киеве и ряде областей Украины вечером 19 апреля была объявлена воздушная тревога. Жители города сообщают, что слышали громкий взрыв. По предварительной информации, упал спутник.

Также мы писали, что после появления в небе над Киевом загадочной зеленой вспышки, украинцы в сети начали шутить и создавать остроумные мемы.