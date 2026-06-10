Упадок Андреевского спуска в Киеве: активисты бьют тревогу

Строительство на Андреевском спуске. Фото: Новини.LIVE

В Киеве Андреевский спуск постепенно приходит в упадок. Более половины ключевых объектов на данный момент не функционируют. Общественные активисты призывают принять меры для сохранения этой исторической улицы.

Об этом сообщил журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Проблема Андреевского спуска

По оценкам исследователей, из 35 ключевых локаций Андреевского спуска как минимум 18 недоступны. Речь идет о закрытых галереях, заброшенных домах, недостроях, а также объектах, которые годами находятся на реконструкции или под арестом. Из-за переноса художественного вернисажа ситуация также ухудшилась: изменились туристические маршруты, уменьшился поток посетителей.

Строительство на Андреевском спуске. Фото: Новини.LIVE

Строительная площадка на Андреевском спуске. Фото: Новини.LIVE

Представители общественных организаций инициировали проект по возрождению Андреевского спуска. Активисты стремятся разработать новую концепцию, которая будет способствовать развитию исторической улицы и вернет ей туристическую привлекательность.

Строительные работы на Андреевском спуске. Фото: Новини.LIVE

Строительные работы на Андреевском спуске. Фото: Новини.LIVE

Ранее журналист Новини.LIVE Александр Саюн сообщал, что жители общежития в Дарницком районе Киева жаловались на равнодушие властей. По состоянию на 29 мая двухэтажное здание, которое подверглось ракетному удару 24 мая, оставалось без экспертной оценки. Жильцам 74 квартир, уничтоженных в результате атаки, пришлось самостоятельно искать себе новое жилье.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на вице-премьер-министра по гуманитарной политике и министра культуры Татьяну Бережную писал, что от атаки на Киев в ночь на 24 мая пострадали 14 культурных учреждений. В частности, повреждения получили Национальный художественный музей, библиотека Ярослава Мудрого, Украинский дом, Национальная музыкальная академия и музей Чернобыля. Вопрос о восстановлении Национального художественного музея уже решили.