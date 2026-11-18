Улица во время дождя с прохожими под зонтиками. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 19 ноября, в Киеве и Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями. По прогнозу синоптиков, после ночных осадков погода улучшится. В столице температура воздуха днём достигнет +12 °C, а в отдельных районах области — +13 °C.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Киеве. Скриншот: УкрГМЦ

Прогноз погоды в Киеве на 19 ноября

В столице ночью температура воздуха составит +5…+7 °C. Днем столбики термометров покажут +10…+12 °C.

Ветер будет западный, со скоростью 7–12 м/с.

Какая будет погода в Киевской области завтра

В Киевской области ночью ожидается от +2 до +7 °C. Днем воздух прогреется до +8…+13 °C.

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Синоптики прогнозируют умеренный дождь в ночные часы. Днем осадков не ожидается.

Последние новости Киевской области

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 18 ноября российский беспилотник атаковал село Новые Петровцы в Вышгородском районе. В результате удара пострадали четверо человек, в том числе ребенок. Также были повреждены жилые дома, возникли пожары.

Также Новини.LIVE писали о том, что 18 ноября в Киеве временно отключили камеры автоматической фиксации нарушений ПДД на Северном и Южном мостах. Оборудование прекратило работу с 13:00 по техническим причинам и соображениям безопасности. Ограничения действуют для камер в обоих направлениях движения.