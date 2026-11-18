Вночі дощитиме, а вдень потеплішає: погода на Київщині завтра
У четвер, 19 листопада, у Києві та Київській області очікується хмарна погода з проясненнями. За прогнозом синоптиків, після нічних опадів погода покращиться. У столиці температура повітря вдень сягне +12 °C, а в окремих районах області — +13 °C.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає Новини.LIVE.
Прогноз погоди у Києві на 19 листопада
У столиці вночі температура повітря становитиме +5…+7 °C. Удень стовпчики термометрів покажуть +10…+12 °C.
Вітер буде західний, зі швидкістю 7–12 м/с.
Якою буде погода на Київщині завтра
У Київській області вночі очікується від +2 до +7 °C. Удень повітря прогріється до +8…+13 °C.
Синоптики прогнозують помірний дощ у нічні години. Удень опадів не очікується.
Останні новини Київщини
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 18 листопада російський безпілотник атакував село Нові Петрівці у Вишгородському районі. Внаслідок удару постраждали четверо людей, зокрема дитина. Також пошкоджено житлові будинки, виникли пожежі.
Також Новини.LIVE писали про те, що 18 листопада у Києві тимчасово відключили камери автоматичної фіксації порушень ПДР на Північному та Південному мостах. Обладнання припинило роботу з 13:00 з технічних і безпекових причин. Обмеження діють для камер в обох напрямках руху.