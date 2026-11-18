Вулиця під час дощу з перехожими під парасолями. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 19 листопада, у Києві та Київській області очікується хмарна погода з проясненнями. За прогнозом синоптиків, після нічних опадів погода покращиться. У столиці температура повітря вдень сягне +12 °C, а в окремих районах області — +13 °C.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає Новини.LIVE.

Реклама

Прогноз погоди у Києві. Скриншот: УкрГМЦ

Прогноз погоди у Києві на 19 листопада

У столиці вночі температура повітря становитиме +5…+7 °C. Удень стовпчики термометрів покажуть +10…+12 °C.

Вітер буде західний, зі швидкістю 7–12 м/с.

Якою буде погода на Київщині завтра

У Київській області вночі очікується від +2 до +7 °C. Удень повітря прогріється до +8…+13 °C.

Читайте також:

Синоптики прогнозують помірний дощ у нічні години. Удень опадів не очікується.

Останні новини Київщини

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 18 листопада російський безпілотник атакував село Нові Петрівці у Вишгородському районі. Внаслідок удару постраждали четверо людей, зокрема дитина. Також пошкоджено житлові будинки, виникли пожежі.

Також Новини.LIVE писали про те, що 18 листопада у Києві тимчасово відключили камери автоматичної фіксації порушень ПДР на Північному та Південному мостах. Обладнання припинило роботу з 13:00 з технічних і безпекових причин. Обмеження діють для камер в обох напрямках руху.