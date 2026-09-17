Погода в Киеве 18 сентября: кратковременные дожди и до +23 °С

Люди гуляют по городу осенью. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве ночью 18 сентября местами ожидается кратковременный дождь. Днем осадков не прогнозируется, будет переменная облачность. Температура воздуха в столице ночью составит 13–15 °С, а днем — 21–23 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине на 18 сентября. Карта: Укргидрометцентр

Какая погода будет в Киеве 18 сентября

По прогнозам Укргидрометцентра, 18 сентября в столице ожидается переменная облачность, ночью местами возможен кратковременный дождь, а днем осадков не прогнозируется.

Ветер будет переменного направления, его скорость составит 3–8 м/с. Температура воздуха ночью — +13…+15 °С, днём — +21…+23 °С.

Прогноз погоды в Киевской области на 18 сентября

На территории Киевской области 18 сентября также прогнозируется переменная облачность. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, а днем осадков не ожидается.

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Ожидается ветер переменных направлений со скоростью 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +10…+15 °С, днём — +20…+25 °С.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что Киевскую область включили в перечень территорий повышенного риска, однако это не предусматривает новых ограничений для жителей области. По словам Тимура Ткаченко, этот статус, прежде всего, связан с государственной программой страхования военных рисков для бизнеса. Для предпринимателей увеличили максимальную компенсацию стоимости страхования с 3 до 5 млн грн в год и расширили перечень имущества, которое можно застраховать.

Новини.LIVE также сообщали, что в результате российской атаки на Киев 17 сентября были повреждены жилые дома, детский сад, частная школа и автомобили. В Днепровском районе в 16-этажном доме выбило окна и значительно повредило фасад, а в Дарницком районе работают коммунальные службы. Число пострадавших в столице возросло до 20 человек, пятеро из них находятся в стационарах.