Погода у Києві 18 вересня: короткочасні дощі та до +23 °С

Люди йдуть містом восени. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві вночі 18 вересня місцями очікується короткочасний дощ. Вдень опадів не прогнозують, буде мінлива хмарність. Температура повітря в столиці вночі становитиме 13-15 °С, а вдень — 21-23 °С.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні на 18 вересня. Карта: Укргідрометцентр

Якою буде погода у Києві 18 вересня

За прогнозами Укргідрометцентру, 18 вересня, у столиці очікується мінлива хмарність, вночі місцями можливий короткочасний дощ, а вдень опадів не прогнозують.

Вітер буде змінних напрямків, його швидкість становитиме 3-8 м/с. Температура повітря вночі — +13...+15 °С, вдень — +21...+23 °С.

Прогноз погоди на Київщині 18 вересня

На території Київської області 18 вересня також прогнозують мінливу хмарність. Вночі місцями пройде короткочасний дощ, а вдень буде без опадів.

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Вітер очікується змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10...+15 °С, удень — +20...+25 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Новини Києва

Новини.LIVE інформували, що Київщину включили до переліку територій підвищеного ризику, однак це не передбачає нових обмежень для жителів області. За словами Тимура Ткаченка, статус насамперед пов’язаний із державною програмою страхування воєнних ризиків для бізнесу. Для підприємців збільшили максимальну компенсацію вартості страхування з 3 до 5 млн грн на рік та розширили перелік майна, яке можна страхувати.

Новини.LIVE також писали, що внаслідок російської атаки на Київ 17 вересня пошкоджені житлові будинки, дитячий садок, приватна школа та автомобілі. У Дніпровському районі в 16-поверхівці вибило вікна та значно пошкодило фасад, а в Дарницькому районі працюють комунальні служби. Кількість постраждалих у столиці зросла до 20 людей, п’ятеро з них перебувають у стаціонарах.