Атака РФ на Киев: последствия удара по столице — фоторепортаж

Экстренные службы на месте атаки. Фото: Новини.LIVE

В результате российского обстрела Киева 17 сентября повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. В частности, в Дарницком районе выбито много окон в зданиях, а на месте работают коммунальные службы, которые устраняют последствия удара. В Днепровском районе столицы повреждено 16-этажное здание.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова.

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Последствия российского удара по столице

В Днепровском районе в доме выбиты окна и значительно поврежден фасад, а прилегающую территорию засыпало осколками стекла.

Повреждена школа. Фото: Новини.LIVE

На месте продолжают работать спасатели.

Житель дома Андрей в эфире Ранок.LIVE рассказал, что удар пришелся примерно в 10–15 метрах от здания.

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Люди на месте атаки. Фото: Новини.LIVE

По его словам, на этот раз удалось избежать пожара в доме.

"Покупайте маски, в которых вы сможете выбежать, когда горит дом. У нас, слава Богу, он не сгорел. Но, условно, если бы снаряд попал метров плюс-минус 8–10 в сторону, у нас был бы пожар", — сказал Андрей.

Люди на месте обстрела. Фото: Новини.LIVE

Он добавил, что после атаки жители находятся в шоковом состоянии. Помимо жилого дома, повреждения получили детский сад, частная школа и автомобили жителей.

Поврежденная школа. Фото: Новини.LIVE

В то же время мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что число пострадавших в столице возросло до 20 человек.

Сообщение Кличко. Фото: скриншот

Пятеро раненых находятся в стационарах городских больниц.

Как сообщали Новини.LIVE, российские оккупанты в ночь на 17 сентября атаковали Киев ракетами и беспилотниками. В результате вражеского удара в столице зафиксированы повреждения.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска вечером 16 сентября продолжили атаковать Киевскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждения зафиксированы в двух районах области.