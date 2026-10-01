Россия в сентябре убила 17 гражданских в Киевской области: прокуратура зафиксировала более 330 преступлений

Российский обстрел Киевской области. Фото: ГСЧС

В течение сентября 2026 года российские оккупанты нанесли массированные удары по территории Киевской области. В результате обстрелов погибли 17 мирных жителей, а более 80 получили ранения. Правоохранители зарегистрировали более 330 уголовных правонарушений, связанных с военными преступлениями России.

Об этом заместитель руководителя Киевской областной прокуратуры Дмитрий Ситар эксклюзивно сообщил в эфире День.LIVE.

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Российские обстрелы Киевской области в сентябре

В ночь на 30 сентября российские оккупанты вновь атаковали Киев баллистическими ракетами и дронами. В частности, в столице погибли трое человек, также есть раненые. Кроме того, ракетно-дроновой атаке подверглась и Киевская область. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Ситар отметил, что сотрудники прокуратуры собирают доказательную базу для дальнейшего предъявления процессуальных статусов лицам, причастным к этим обстрелам. По его словам, российские атаки продолжаются круглосуточно. В частности, в Вышгородском районе произошло попадание в частный жилой дом. Повреждения получили также Броварской и Обуховский районы. Также зафиксированы попадания в критическую инфраструктуру на территории Киевской области.

"Что касается объектов критической инфраструктуры, я не могу раскрыть подробности, это тайна досудебного расследования. Что касается того, что мы видели сегодня, то это частные дома, автозаправочные станции, складские помещения, логистические центры. Можно лишь сказать, что, например, за сентябрь нами зафиксировано более 60 попаданий по складским помещениям, логистическим центрам и другим производственным объектам, которые были как разрушены, так и повреждены. Это только за сентябрь", — рассказал Ситар.

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По словам Ситара, приоритетным направлением работы для органов прокуратуры является привлечение к ответственности лиц, причастных к обстрелам. Он подчеркнул, что каждый такой случай — это не просто очередная статистика.

"Это уголовное производство, это доказательная база, это круглосуточная работа, которая начинается с первых минут после обстрелов. Я ещё раз хочу отметить, что сотрудники прокуратуры совместно со следственно-оперативными группами занимаются непосредственно после попадания по тем или иным объектам документированием этих преступлений, фиксацией, документируют ущерб, нанесенный гражданскому населению, ущерб, нанесенный гражданской инфраструктуре", — рассказал заместитель руководителя Киевской областной прокуратуры.

Он отметил, что следующим шагом является осуждение, в частности заочное. Сначала объявляется подозрение, а после проведения соответствующих экспертиз дело направляется в суд, который рассматривает и заочно осуждает подозреваемых.

Чтобы передать информацию в международные органы, необходимо сначала пройти через Институт национального судопроизводства — осудить военных преступников в национальных судах, а затем рассматривать эти дела на международном уровне. Ситара отметил, что это очень сложный и длительный процесс, но он продолжается.

"Лично я действительно верю в то, что справедливость должна, скажем так, восторжествовать, и все военные преступления должны быть расследованы, а лица, причастные к ним, должны быть осуждены. Но на всё нужно своё время", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE, 30 сентября в Святошинском районе Киева в результате попадания российской ракеты был разрушен частный дом, после чего загорелось одноэтажное здание. Под обломками погибли две женщины, а ещё одна пострадавшая скончалась по дороге в больницу в машине скорой помощи. Под завалами оказались представители трёх поколений одной семьи.

Кроме того, сегодня Россия повредила генерирующее оборудование Трипольской теплоэлектростанции. В компании не сообщили, какие именно части станции получили повреждения и насколько они значительны. В то же время специалисты должны определить необходимый объем дальнейших ремонтных работ.