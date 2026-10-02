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Главная Киев Ночные заморозки и до +19 °С днём: прогноз погоды на Киевщине завтра

Ночные заморозки и до +19 °С днём: прогноз погоды на Киевщине завтра

Ua ru
2 октября 2026 17:27
Ночные заморозки и до +19° днём: прогноз погоды на Киевщине 3 октября
Женщины на улице Киева. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и Киевской области 3 октября, в субботу, ожидается переменная облачность без осадков. В области ночью температура составит +1...+6 °C, местами возможны заморозки на поверхности почвы, а днем воздух прогреется до +14...+19 °C; в столице будет до +16...18 °C.

Об этом сообщил Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода в Киевской области 3 октября

Синоптики Укргидрометцентра сообщают, что в Киевской области 3 октября ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер будет северо-западным, его скорость составит 5—10 м/с.

Ночью температура воздуха по области составит +1...+6° тепла. В то же время на поверхности почвы возможны заморозки 0...+3°. В дневные часы температура повысится до +14...+19° тепла.

В столице также ожидается переменная облачность без осадков. Северо-западный ветер будет достигать 5–10 м/с. Ночью в Киеве температура воздуха составит +4...+6° тепла. Днем же столбики термометров поднимутся до +16...+18° тепла.

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Новости Киева

Мы сообщали, что народный депутат Леся Забуранная эксклюзивно рассказала в прямом эфире Ранок.LIVE о подготовке столицы к зимнему периоду. По её словам, государственное агентство по восстановлению уже выполнило почти 80% запланированных мероприятий по подготовке столицы к зимнему периоду. Однако Киев до сих пор не обнародовал четких показателей готовности по ключевым направлениям.

Новини.LIVE сообщали, что, по словам мэра столицы Виталия Кличко, киевский метрополитен готов возобновить движение поездов по Южному мосту во время «желтого» уровня воздушной тревоги. В то же время перед этим необходимо получить экспертное заключение о техническом состоянии сооружения.

Киев Укргидрометцентр Киевская область прогноз погоды погода в Киеве
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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