Ночные заморозки и до +19° днём: прогноз погоды на Киевщине 3 октября

Женщины на улице Киева. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и Киевской области 3 октября, в субботу, ожидается переменная облачность без осадков. В области ночью температура составит +1...+6 °C, местами возможны заморозки на поверхности почвы, а днем воздух прогреется до +14...+19 °C; в столице будет до +16...18 °C.

Об этом сообщил Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода в Киевской области 3 октября

Синоптики Укргидрометцентра сообщают, что в Киевской области 3 октября ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер будет северо-западным, его скорость составит 5—10 м/с.

Ночью температура воздуха по области составит +1...+6° тепла. В то же время на поверхности почвы возможны заморозки 0...+3°. В дневные часы температура повысится до +14...+19° тепла.

В столице также ожидается переменная облачность без осадков. Северо-западный ветер будет достигать 5–10 м/с. Ночью в Киеве температура воздуха составит +4...+6° тепла. Днем же столбики термометров поднимутся до +16...+18° тепла.

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Новини.LIVE сообщали, что, по словам мэра столицы Виталия Кличко, киевский метрополитен готов возобновить движение поездов по Южному мосту во время «желтого» уровня воздушной тревоги. В то же время перед этим необходимо получить экспертное заключение о техническом состоянии сооружения.