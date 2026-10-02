Заморозки вночі та до +19° вдень: прогноз погоди на Київщині 3 жовтня

Жінки на вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE

У Києві та Київській області 3 жовтня, у суботу, очікується мінлива хмарність без опадів. В області вночі температура становитиме +1...+6°C тепла, місцями можливі заморозки на поверхні ґрунту, а вдень повітря прогріється до +14...+19°C; у столиці буде до +16...18°C.

Про це повідомив Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Якою буде погода на Київщині 3 жовтня

Синоптики Укргідрометцентру повідомляють, що у Київській області 3 жовтня очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Вітер буде північно-західним, його швидкість становитиме 5—10 м/с.

Уночі температура повітря по області становитиме +1...+6° тепла. Водночас на поверхні ґрунту можливі заморозки 0...+3°. У денні години температура підвищиться до +14...+19° тепла.

У столиці також очікується мінлива хмарність без опадів. Північно-західний вітер сягатиме 5–10 м/с. Уночі в Києві температура повітря становитиме +4...+6° тепла. Тоді як вдень стовпчики термометрів піднімуться до +16...+18° тепла.

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Новини Києва

Ми інформували, що народна депутатка Леся Забуранна ексклюзивно розповіла в прямому ефірі Ранок.LIVE про підготовку столиці до зимового періоду. За її словами, держагентство відновлення вже виконало майже 80% запланованих заходів із підготовки столиці до зимового періоду. Проте Київ досі не оприлюднив чітких показників готовності за ключовими напрямками.

Новини.LIVE повідомляли, що за словами мера столиці Віталія Кличка — київський метрополітен готовий відновити рух поїздів Південним мостом під час "жовтого" рівня повітряної тривоги. Водночас перед цим необхідно отримати експертний висновок про технічний стан споруди.