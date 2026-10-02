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Головна Київ Заморозки вночі та до +19°С вдень: прогноз погоди на Київщині завтра

Заморозки вночі та до +19°С вдень: прогноз погоди на Київщині завтра

Ua ru
2 жовтня 2026 17:27
Заморозки вночі та до +19° вдень: прогноз погоди на Київщині 3 жовтня
Жінки на вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE

У Києві та Київській області 3 жовтня, у суботу, очікується мінлива хмарність без опадів. В області вночі температура становитиме +1...+6°C тепла, місцями можливі заморозки на поверхні ґрунту, а вдень повітря прогріється до +14...+19°C; у столиці буде до +16...18°C.

Про це повідомив Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Якою буде погода на Київщині 3 жовтня

Синоптики Укргідрометцентру повідомляють, що у Київській області 3 жовтня очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Вітер буде північно-західним, його швидкість становитиме 5—10 м/с.

Уночі температура повітря по області становитиме +1...+6° тепла. Водночас на поверхні ґрунту можливі заморозки 0...+3°. У денні години температура підвищиться до +14...+19° тепла.

У столиці також очікується мінлива хмарність без опадів. Північно-західний вітер сягатиме 5–10 м/с. Уночі в Києві температура повітря становитиме +4...+6° тепла. Тоді як вдень стовпчики термометрів піднімуться до +16...+18° тепла.

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Новини Києва

Ми інформували, що народна депутатка Леся Забуранна ексклюзивно розповіла в прямому ефірі Ранок.LIVE про підготовку столиці до зимового періоду. За її словами, держагентство відновлення вже виконало майже 80% запланованих заходів із підготовки столиці до зимового періоду. Проте Київ досі не оприлюднив чітких показників готовності за ключовими напрямками.

Новини.LIVE повідомляли, що за словами мера столиці Віталія Кличка — київський метрополітен готовий відновити рух поїздів Південним мостом під час "жовтого" рівня повітряної тривоги. Водночас перед цим необхідно отримати експертний висновок про технічний стан споруди.

Київ Укргідрометцентр Київська область прогноз погоди погода в Києві
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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