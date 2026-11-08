Пробки в Киеве из-за перекрытия мостов. Фото: Getty Images

В Киеве с 9 ноября планируется изменить организацию движения на трёх мостах через Днепр в связи с дополнительными вызовами в сфере безопасности. Министерство внутренних дел вводит резервные схемы транспортного сообщения, чтобы снизить нагрузку на переправы и упорядочить транспортные потоки.

Об этом сообщил глава МВД Иван Выгивский, передает Новини.LIVE.

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Какие изменения введут на мостах в столице

По информации главы МВД, на мосту Патона организуют реверсивное движение. В утренние часы, с 07:00 до 10:00, три из пяти полос будут отведены для транспорта в направлении правого берега. Вечером, с 16:00 до 20:00, три полосы будут работать в направлении левого берега.

Пост Ивана Выгивского. Фото: скриншот

На подъездах к Северному мосту патрульные будут направлять грузовики в объезд через Подольский мостовой переход. В то же время движение общественного транспорта с левого берега на правый, а также легковых автомобилей и общественного транспорта в обратном направлении планируется возобновить.

На Южном мосту ограничения коснутся грузового транспорта, движущегося с левого берега на правый. Такие автомобили будут направляться в объезд через Дарницкий мост. Для легковых автомобилей и общественного транспорта дополнительных ограничений не предусмотрено.

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Кроме того, полицейские будут проверять подъезды к мостам и наиболее загруженные участки дорог. По словам Ивана Выговского, правоохранители рассчитывают на взаимодействие с киевскими городскими властями в вопросах дальнейшей реорганизации дорожного движения.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве частично возобновили движение по Северному мосту после технического обследования сооружения. По решению специалистов, проезд разрешили с временными ограничениями: с левого берега на правый транспорт сможет двигаться по одной полосе, предназначенной только для пассажирского транспорта.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Сергею Корецкому подготовить программу бесплатного проезда в наземном общественном транспорте Киева на случай перебоев в работе метро или проблем с мостами через Днепр. Также правительство должно определить бюджет для резервных автобусов и меры, которые обеспечат киевлянам доступ к транспорту во время отключений электроэнергии.