Атака РФ на Киевскую область: в Фастовском районе вспыхнул пожар

Спасатели тушат пожар в Киевской области, вызванный атакой РФ. Фото: ГСЧС Киевской области

В Фастовском районе Киевской области в результате российского удара произошло возгорание на объекте инфраструктуры. Из-за значительной площади пожара, высокой температуры и сильного задымления к его ликвидации были привлечены дополнительные силы и техника ГСЧС. Спасатели работали одновременно по нескольким направлениям и не допустили распространения огня на другие объекты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины в воскресенье, 6 сентября.

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Спасатели тушат пожар в Киевской области. Фото: ГСЧС Киевской области

Что известно о пожаре в Киевской области после атаки РФ

По данным ГСЧС, после российского удара пожар возник на объекте инфраструктуры в Фастовском районе Киевской области.

Из-за значительной площади возгорания, высокой температуры и сильного задымления к тушению были привлечены дополнительные силы и техника спасателей.

Сотрудники чрезвычайных служб во время тушения пожара. Фото: ГСЧС Киевской области

Специалисты ГСЧС работали одновременно по нескольким направлениям. Им удалось не допустить распространения огня на другие объекты.

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Пожар ликвидирован.

Скриншот сообщения ГСЧС Украины/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что эксперт Илья Котов связал российский удар по зданию СБУ 4 сентября с визитом американских представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев. По его мнению, Кремль хотел продемонстрировать США, что в Украине нет полностью безопасных мест. Котов также заявил, что после атаки можно говорить об отказе от возможной негласной договоренности не наносить удары по государственным структурам.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 5 сентября 2026 года Россия целенаправленно атаковала аэропорты в Киеве и Борисполе. По его словам, такие удары носили демонстративный характер и произошли впервые за долгое время на фоне обсуждения возможного прибытия американской делегации на самолете. Президент отметил, что Украина зафиксировала этот шаг и на следующей неделе соответствующим образом скорректирует операцию в отношении российского воздушного пространства.

Новини.LIVE также сообщали, что в течение 4 сентября российские беспилотники атаковали Киевскую область, повредив 28 объектов в пяти районах области. Среди поврежденных — складские и административные помещения, учебные заведения, частные и многоквартирные дома, транспорт и оборудование АЗС. В Бориспольском районе пострадали две женщины, а утром 5 сентября атаки на область продолжились, в частности были повреждены пять частных домов.