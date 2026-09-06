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Главная Киев Флеш предупредил о последствиях зимних ударов РФ по Киеву

Флеш предупредил о последствиях зимних ударов РФ по Киеву

Ua ru
6 сентября 2026 14:57
Флеш оценил угрозу ударов РФ по Киеву этой зимой
Пункт устойчивости в Киеве во время отключений света. Иллюстративное фото: ГСЧС

Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов "Флеш" заявил, что Украина и Россия все активнее наносят друг другу удары на большие расстояния. По его словам, из-за этого возрастает риск для гражданского населения и инфраструктуры. Бескрестнов также выразил обеспокоенность возможными российскими ударами по Киеву этой зимой.

Об этом он заявил в интервью The Guardian, сообщает Новини.LIVE.

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Флеш заявил о росте рисков для гражданского населения зимой

Сергей Бескрестнов "Флеш" отметил, что война все больше сосредотачивается на ударах по городам и инфраструктуре. Он также высказал мнение, что при нынешнем развитии событий ни одна из сторон не сможет одержать полную победу.

Описывая характер войны и ее последствия для гражданского населения, советник президента сказал:

"Сейчас это война городов, война инфраструктуры".

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По словам Бескрестнова, Москва не хочет останавливаться. Он заявил, что продолжение войны приведет к значительным потерям для обеих стран, а также призвал прекратить боевые действия.

"В этой войне никто не выиграет, поскольку в обеих странах после войны будут разрушены экономика и инфраструктура. Поэтому это бессмысленно. Мы должны остановить эту войну. Мы предложили России прекратить эту войну, но Россия не хочет этого делать…" — подчеркнул советник президента.

Что Флеш сказал о возможных ударах по Киеву зимой

Отдельно Бескрестнов выразил обеспокоенность ситуацией в Киеве этой зимой. Он предположил, что российские удары могут повлиять на работу энергетической инфраструктуры столицы, и заявил, что городским властям следует заранее рассмотреть вопрос об эвакуации гражданского населения, особенно пожилых людей.

При этом советник президента отметил, что не делает официального заявления, а выражает собственную оценку возможного развития событий.

Бескрестнов заявил, что Россия этой зимой может наносить продолжительные удары по системам электро-, водо- и теплоснабжения Киева с применением высокоскоростных баллистических ракет. По его словам, РФ производит такие ракеты темпами более 100 единиц в месяц.

Говоря о возможных последствиях такого сценария для столицы, Бескрестнов сказал:

"Для меня это ужасно. Речь идет о двух-трех миллионах человек, и Россия понимает, что это может привести к катастрофе в Киеве".

Флеш о потребностях в перехватчиках Patriot

Бескрестнов также заявил о нехватке в Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot, способных противостоять баллистическим ракетам. Он выразил сомнение, что Владимир Зеленский сможет получить от партнеров достаточное количество таких боеприпасов для предотвращения кризиса.

"Не уверен", — сказал Бескрестнов, отвечая на вопрос о том, сможет ли Украина получить достаточное количество перехватчиков.

В прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что хочет обеспечить Украину 300 перехватчиками Patriot к зиме.

Новини.LIVE сообщали, что Илья Котов связал российский удар по зданию СБУ 4 сентября с визитом американских представителей в Киев. По его словам, Кремль таким образом хотел продемонстрировать США, что даже защищенные государственные объекты столицы могут стать целями для ударов. Эксперт также заявил, что после атаки в Киеве фактически не осталось зданий, которые можно считать полностью безопасными.

Новини.LIVE также писали, что в ночь на 5 сентября российские войска атаковали аэропорты в Киеве и Борисполе, что, по словам Владимира Зеленского, было сделано намеренно. Президент связал удары с обсуждением возможного прибытия американских представителей в Украину на самолете. Зеленский заявил, что Украина учтет эту атаку в ходе дальнейшей операции в отношении российского воздушного пространства.

Киев отопительный сезон обстрелы зима война в Украине энергетика Patriot
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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