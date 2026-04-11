В Киеве открыли легендарную выставку "Вселенная Ван Гога": фото

В Киеве на ВДНХ открыли выставку "Вселенная Ван Гога". Она посвящена нидерландскому художнику и известна во всем мире. Ранее выставка была представлена в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Торонто, Лас-Вегасе, Дубае и Берлине. Она собрала уже миллионы посетителей.

Об открытии "Вселенной Ван Гога" на ВДНХ сообщает главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

Авторы выставки приняли приглашение и впервые представили "Вселенную Ван Гога" в Киеве, даже несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину. Экспонаты можно посмотреть на ВДНХ.

Посетители выставки в Киеве могут глубоко погрузиться в работы художника с помощью VR-очков и анимации. Кроме того, с головой окунуться во "Вселенную Ван Гога" поможет аудиогид. Его создали вместе с телеведущим Алексеем Сухановым.

На выставке также воссоздали спальню художника, в которой могут побывать гости. Именно в такой комнате жил Ван Гог, когда создавал свои выдающиеся работы. Визуальная часть дополнена музыкальным сопровождением.

Посетить выставку можно с 11 апреля по 26 июля на ВДНХ в павильоне №7.

