Главная Киев В Киеве открыли легендарную выставку "Вселенная Ван Гога": фото

В Киеве открыли легендарную выставку "Вселенная Ван Гога": фото

Дата публикации 11 апреля 2026 13:12
В Киеве открыли легендарную выставку "Вселенная Ван Гога": фото
Выставка "Вселенная Ван Гога". Фото: пресс-служба

В Киеве на ВДНХ открыли выставку "Вселенная Ван Гога". Она посвящена нидерландскому художнику и известна во всем мире. Ранее выставка была представлена в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Торонто, Лас-Вегасе, Дубае и Берлине. Она собрала уже миллионы посетителей.

Об открытии "Вселенной Ван Гога" на ВДНХ сообщает главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

Выставка "Вселенная Ван Гога"

Авторы выставки приняли приглашение и впервые представили "Вселенную Ван Гога" в Киеве, даже несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину. Экспонаты можно посмотреть на ВДНХ.

Посетители выставки в Киеве могут глубоко погрузиться в работы художника с помощью VR-очков и анимации. Кроме того, с головой окунуться во "Вселенную Ван Гога" поможет аудиогид. Его создали вместе с телеведущим Алексеем Сухановым.

Выставка "Вселенная Ван Гога". Фото: пресс-служба
Воссозданная комната Ван Гога. Фото: пресс-служба

На выставке также воссоздали спальню художника, в которой могут побывать гости. Именно в такой комнате жил Ван Гог, когда создавал свои выдающиеся работы. Визуальная часть дополнена музыкальным сопровождением.

Посетители выставки "Вселенная Ван Гога" смотрят на картину. Фото: пресс-служба
Выставка "Вселенная Ван Гога" в Киеве. Фото: пресс-служба
Экспозиция выставки "Вселенная Ван Гога". Фото: пресс-служба

Посетить выставку можно с 11 апреля по 26 июля на ВДНХ в павильоне №7.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее в Киеве открыли фотовыставку "До світла / Into the Light". Ее презентовали украинские документалисты Константин и Влада Либеровы. Экспозиция посвящена потерям и достижениям Украины во время одной из самых тяжелых зим за всю историю страны.

Также мы рассказывали о том, что в столице начали демонтировать колесо обозрения на Контрактовой площади. Оно работало в столице с 2017 года. Причиной демонтажа стало аварийное состояние.

Киев выставки ВДНХ Винсент ван Гог
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Ольга Антоновская
