Пасха во время войны: в храмах Киева освятили праздничные корзины

Богослужение в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на войну украинцы продолжают отмечать Пасху и придерживаться семейных традиций. Для жителей Киева праздник остается символом единства, тепла и связи с родными, даже если они далеко.

Как проходит празднование в столице рассказала журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Пасха в Киеве

Жители столицы рассказывают, что важнейшей пасхальной традицией для них остается возможность собраться вместе с семьей. Даже несмотря на то, что многие близкие сейчас находятся на фронте или за границей, люди стараются поддерживать связь и ощущение единства.

"Традиции все равно люди придерживаются. Потому что это как связь со всеми поколениями. Мы просим защиты и верим в будущее наших детей", — делятся местные жители.

Пасхальные корзины киевлян. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, 12 апреля с 12:00 до 20:00 на территории Софии Киевской проходит праздничное мероприятие "Пасха в Софии Киевской". Его организовали Национальный заповедник "София Киевская" совместно с Национальным центром народной культуры "Музей Ивана Гончара" в партнерстве с Zagoriy Foundation и проектом "Истоки".

Освящение пасхальных корзин. Фото: Новини.LIVE

Это уже третий год подряд, когда София Киевская становится местом большого совместного празднования, где украинские традиции предстают как живая часть современной жизни.

Программа мероприятия включает около 50 древних пасхальных песен, веснянок, игр и хороводов, которые были восстановлены и возвращены к исполнению.

В течение дня на территории заповедника будут звучать канты, псалмы, духовные песнопения и хоровая музыка. К празднованию присоединятся кобзари и лирники, которые будут воспроизводить аутентичную украинскую традицию.

Икона в храме. Фото: Новини.LIVE

Особую атмосферу создаст перезвон колоколов Софийской колокольни, который будет звучать в течение дня.

Организаторы отмечают, что событие призвано не только отметить Пасху, но и подчеркнуть преемственность украинской культуры и силу общности даже в сложные времена.

