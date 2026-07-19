Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 20 июля от Укргидрометцентра

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 20 июля, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают об осадках, грозе и шквалах, в связи с чем объявлен первый уровень опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Киеве и области 19 июля

По Киевской области умеренные, а ночью местами значительные дожди, грозы. Днем в отдельных районах град и шквалы до 20 метров в секунду. В Киеве кратковременный дождь и гроза.

Погода в Украине 20 июля. Фото: Meteopost

Ветер юго-западный со скоростью 7–12 метров в секунду.

Температура воздуха:

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по области ночью +16...+21 °C , днём +25...+30 °C ;

, днём ; в Киеве ночью +19...+21 °C, днем +27...+29 °C.

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за гроз, града и шквалов со скоростью 15-20 метров в секунду.

Опасные метеорологические явления в Киеве и области 20 июля. Фото: Укргидрометцентр

"Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — отметили в Укргидрометцентре.

Киев — последние новости

Как писали Новини.LIVE, после ночного удара по Киеву 19 июля число раненых возросло до 17 человек. Правоохранители продолжают работать на местах попаданий — документируют последствия атаки и оказывают помощь жителям.

Кроме того, этой ночью Россия нанесла удар по одному из крупнейших логистических комплексов Украины, расположенному в Киевской области. Речь идет о главном распределительном центре компании AMTEL.

После одной из самых мощных баллистических атак России на Киев в Минобороны заявили, что украинская система ПВО сработала эффективно. В то же время в ведомстве подчеркнули, что для обеспечения стабильной защиты необходимо непрерывно получать ракеты-перехватчики и современные комплексы ПВО.