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Главная Киев Атака РФ на Киев: число пострадавших возросло до 17 человек

Атака РФ на Киев: число пострадавших возросло до 17 человек

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Дата публикации 19 июля 2026 17:15
Удар РФ по Киеву: 17 пострадавших, сотни поврежденных объектов
Последствия нападения РФ на Киев 19 июля 2026 года. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

В результате ночной атаки России на Киев число пострадавших возросло до 17 человек. Правоохранители продолжают работать на местах ударов, фиксировать последствия обстрела и помогать жителям столицы. Станция метро "Лукьяновская", которая была закрыта после атаки, уже возобновила работу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Полицию Киева в воскресенье, 19 июля.

Атака РФ на Київ 19 липня
Правоохранители принимают обращения граждан после атаки РФ на Киев. Фото: Нацполиция/Facebook

Последствия баллистической атаки РФ на Киев

На местах российских ударов в Киеве продолжают работать полицейские. Возле поврежденных объектов правоохранители развернули мобильные полицейские пункты, где принимают обращения от граждан и оказывают необходимую помощь.

На данный момент следователи приняли около 350 заявлений от жителей столицы о повреждении имущества. В результате атаки повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие, магазины, аптека, административные здания, кинотеатр, станция метро, офисные помещения и автомобили.

По данным полиции, на данный момент известно о 17 пострадавших в результате российского обстрела. Число погибших не изменилось — в результате атаки погибла 89-летняя женщина.

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Скриншот сообщения полиции Киева/Facebook

После ночного обстрела станция метро "Лукьяновская" в Киеве возобновила работу. В Киевской городской государственной администрации сообщили, что станция работает в обычном режиме.

Новини.LIVE сообщали, что в результате ночного удара РФ 19 июля по Киевской области был разрушен главный распределительный центр компании AMTEL. Балистическая ракета попала в логистический комплекс в Бучанском районе, площадь которого превышала 100 тысяч квадратных метров.

Новини.LIVE также писали, что атака РФ на Киев в ночь на 19 июля стала одной из крупнейших по количеству примененных баллистических ракет, но не самой массированной за время полномасштабной войны. Юрий Игнат отметил, что за последние 35 суток столица уже пережила четыре подобных массированных удара. Во время предыдущих атак Россия также применяла баллистические ракеты, десятки крылатых ракет и большое количество ударных дронов.

Киев обстрелы атака
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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