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Главная Киев Россия уничтожила крупный логистический центр Amtel в Киевской области

Россия уничтожила крупный логистический центр Amtel в Киевской области

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Дата публикации 19 июля 2026 16:34
Удар России по Киевской области 19 июля: уничтожен логистический хаб AMTEL
Последствия российского удара по логистическому центру в Киевской области. Фото: ГСЧС

В ночь на 19 июля российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Киеву и Киевской области. В результате атаки серьезных разрушений подвергся один из крупнейших логистических комплексов Украины. Вражеская баллистическая ракета попала в главный распределительный центр компании AMTEL, который обеспечивал доставку грузов по всей территории страны.

Об этом сообщил основатель группы компаний "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский, передает Новини.LIVE.

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Российский удар по логистическому центру под Киевом

По предварительным данным, в результате удара складской комплекс площадью более 100 тысяч квадратных метров был полностью уничтожен.

Логістичний центр AMTEL
Логистический центр в Киевской области. Фото: facebook.com/sokolovsky.inform

"Именно через этот логистический хаб проходили товары для украинских предприятий, лекарственные средства, гуманитарная помощь и сотни тысяч почтовых отправлений", — рассказал Соколовский.

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Наслідки російського обстрілу Київщини 19 липня
Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Киевской области 19 июля. Фото: ГСЧС

В результате обстрела в Бучанском районе были уничтожены два складских помещения логистического комплекса.

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К ликвидации масштабного пожара были привлечены более 200 спасателей, 73 единицы техники и три вертолета.

Удар Росії по логістичному центрі під Києвом 19 липня
Удар России по логистическому центру в Киевской области. Фото: ГСЧС

Логистический комплекс Amtel относился к объектам класса А и считался крупнейшим складским активом в портфеле Dragon Capital.

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В марте 2024 года его приобрела компания "Гистион" из Херсона. Стоимость комплекса предварительно оценивалась в пределах 35–40 миллионов долларов.

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Сообщение Соколовского. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на основателя UKRTAC Севериона Дангадза, российские оккупанты в ночь на 19 июля полностью уничтожили завод и склады UKRTAC. К счастью, работники не пострадали и все живы.

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Известно, что в течение 40 минут Россия выпустила по Киеву около 40 ракет. В частности, противник запускал баллистические ракеты типа "Искандер-М", "Циркон" и С-400.

война Киевская область обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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