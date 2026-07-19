Прогноз погоди в Києві та області на завтра 20 липня від Укргідрометцентру

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та області завтра, 20 липня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про опади, грозу та шквали, внаслідок чого оголошено перший рівень небезпечності.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Києві та області 19 липня

По Київській області помірні, а вночі місцями значні дощі, грози. Вдень в окремих районах град та шквали до 20 метрів на секунду. У Києві короткочасний дощ та гроза.

Погода в Україні 20 липня. Фото: Meteopost

Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря:

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по області вночі +16...+21 °C , вдень +25...+30 °C ;

, вдень ; у Києві вночі +19...+21 °C, вдень +27...+29 °C.

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності через грози, град та шквали зі швидкістю 15-20 метрів на секунду.

Небезпечні метеорологічні явища у Києві та області 20 липня. Фото: Укргідрометцентр

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — зазначили в Укргідрометцентрі.

Київ — останні новини

Як писали Новини.LIVE, після нічного удару по Києву 19 липня кількість поранених зросла до 17 осіб. Правоохоронці й надалі працюють на місцях влучань — документують наслідки атаки та надають допомогу мешканцям.

Крім того, цієї ночі Росія завдала удару по одному з найбільших логістичних комплексів України, розташованому в Київській області. Йдеться про головний розподільчий центр компанії AMTEL.

Після однієї з найпотужніших балістичних атак Росії на Київ у Міноборони заявили, що українська система ППО спрацювала результативно. Водночас у відомстві наголосили, що для забезпечення стабільного захисту необхідно безперервно отримувати ракети-перехоплювачі та сучасні комплекси ППО.