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Головна Київ Оголошено небезпеку: у Києві завтра прогнозується потужна негода

Оголошено небезпеку: у Києві завтра прогнозується потужна негода

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 18:30
Прогноз погоди в Києві та області на завтра 20 липня від Укргідрометцентру
Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та області завтра, 20 липня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про опади, грозу та шквали, внаслідок чого оголошено перший рівень небезпечності.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Києві та області 19 липня

По Київській області помірні, а вночі місцями значні дощі, грози. Вдень в окремих районах град та шквали до 20 метрів на секунду. У Києві короткочасний дощ та гроза

Прогноз погоди в Україні на 20 липня
Погода в Україні 20 липня. Фото: Meteopost

Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. 

Температура повітря:

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  • по області вночі +16...+21 °C, вдень +25...+30 °C;
  • у Києві вночі +19...+21 °C, вдень +27...+29 °C.

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності через грози, град та шквали зі швидкістю 15-20 метрів на секунду.

Погода в Києві 20 липня
Небезпечні метеорологічні явища у Києві та області 20 липня. Фото: Укргідрометцентр

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — зазначили в Укргідрометцентрі.

Київ — останні новини

Як писали Новини.LIVE, після нічного удару по Києву 19 липня кількість поранених зросла до 17 осіб. Правоохоронці й надалі працюють на місцях влучань — документують наслідки атаки та надають допомогу мешканцям. 

Крім того, цієї ночі Росія завдала удару по одному з найбільших логістичних комплексів України, розташованому в Київській області. Йдеться про головний розподільчий центр компанії AMTEL.

Після однієї з найпотужніших балістичних атак Росії на Київ у Міноборони заявили, що українська система ППО спрацювала результативно. Водночас у відомстві наголосили, що для забезпечення стабільного захисту необхідно безперервно отримувати ракети-перехоплювачі та сучасні комплекси ППО.

погода Київ погода в Києві
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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