Прогноз погоди в Києві та області на завтра 20 липня від Укргідрометцентру

Оголошено небезпеку: у Києві завтра прогнозується потужна негода
Погода в Києві та області завтра, 20 липня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про опади, грозу та шквали, внаслідок чого оголошено перший рівень небезпечності.
Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.
Погода в Києві та області 19 липня
По Київській області помірні, а вночі місцями значні дощі, грози. Вдень в окремих районах град та шквали до 20 метрів на секунду. У Києві короткочасний дощ та гроза.
Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по області вночі +16...+21 °C, вдень +25...+30 °C;
- у Києві вночі +19...+21 °C, вдень +27...+29 °C.
Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності через грози, град та шквали зі швидкістю 15-20 метрів на секунду.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — зазначили в Укргідрометцентрі.
Київ — останні новини
Як писали Новини.LIVE, після нічного удару по Києву 19 липня кількість поранених зросла до 17 осіб. Правоохоронці й надалі працюють на місцях влучань — документують наслідки атаки та надають допомогу мешканцям.
Крім того, цієї ночі Росія завдала удару по одному з найбільших логістичних комплексів України, розташованому в Київській області. Йдеться про головний розподільчий центр компанії AMTEL.
Після однієї з найпотужніших балістичних атак Росії на Київ у Міноборони заявили, що українська система ППО спрацювала результативно. Водночас у відомстві наголосили, що для забезпечення стабільного захисту необхідно безперервно отримувати ракети-перехоплювачі та сучасні комплекси ППО.