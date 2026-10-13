Зеленский готовит меры по укреплению устойчивости Киева

Зеленский заявил об отставании Киева в выполнении плана энергостойкости
12 октября президент Украины Владимир Зеленский начал консультации по ситуации в Киеве. Вместе с представителями сектора безопасности, бизнеса и местного самоуправления он обсудил, как усилить защиту столицы, быстрее реализовать план обеспечения устойчивости и оказать киевлянам больше поддержки.
Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.
Что Зеленский сказал о готовности Киева
На штабе Верховного Главнокомандующего докладывали о выполнении планов устойчивости городов и областей. Президент отметил, что по состоянию на середину октября ситуация в столице хуже, чем во всех других регионах, в частности приграничных и прифронтовых.
"И киевляне точно это чувствуют, когда даже после единичных попаданий «шахидов» происходят отключения электричества и воды в значительной части столицы", — сообщил Зеленский.
Какие изменения готовятся для столицы
Среди основных направлений работы президент назвал защиту энергетических объектов и критической инфраструктуры Киева, координацию действий с правительством и военными, а также изменение подходов к управлению городом с учетом потребностей жителей.
"Необходима готовность работать максимально оперативно, реагировать на каждый вызов в сфере безопасности и обеспечивать выполнение принятых решений", — заявил глава государства.
В ходе консультаций президент общался с генерал-лейтенантом, Героем Украины Василием Малюком, главой Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Иваном Федоровым, мэром Харькова Игорем Тереховым, а также представителями бизнеса Константином Ефименко и Максимом Ефимовым.
"Буду проводить дополнительные консультации, ещё запланированы встречи", — сообщил президент.
Что известно о претензиях к властям Киева
Напомним, Новини.LIVE сообщали, что ранее член общественного совета при КГГА Дмитрий Калько предложил президенту обратиться в Верховную Раду с просьбой о роспуске Киевсовета. Он связал свою позицию с неисполнением судебных решений и проблемами с защитными сооружениями в столице. Также Калько предположил, что рассмотрение дела об укрытиях может затянуться на годы из-за нехватки судей.
Ранее Новини.LIVE также писали, что мэр Киева Виталий Кличко назвал "безосновательными" обвинения в том, что столица может сорвать отопительный сезон. Он пояснил, что подачу тепла в городе еще не начали, поэтому сообщения о проблемах с запуском отопления счел необоснованными.