Зеленский готовит меры по укреплению устойчивости Киева

Президент Украины Владимир Зеленский и мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

12 октября президент Украины Владимир Зеленский начал консультации по ситуации в Киеве. Вместе с представителями сектора безопасности, бизнеса и местного самоуправления он обсудил, как усилить защиту столицы, быстрее реализовать план обеспечения устойчивости и оказать киевлянам больше поддержки.

Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с генерал-лейтенантом Василием Малюком. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Что Зеленский сказал о готовности Киева

На штабе Верховного Главнокомандующего докладывали о выполнении планов устойчивости городов и областей. Президент отметил, что по состоянию на середину октября ситуация в столице хуже, чем во всех других регионах, в частности приграничных и прифронтовых.

"И киевляне точно это чувствуют, когда даже после единичных попаданий «шахидов» происходят отключения электричества и воды в значительной части столицы", — сообщил Зеленский.

Какие изменения готовятся для столицы

Среди основных направлений работы президент назвал защиту энергетических объектов и критической инфраструктуры Киева, координацию действий с правительством и военными, а также изменение подходов к управлению городом с учетом потребностей жителей.

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"Необходима готовность работать максимально оперативно, реагировать на каждый вызов в сфере безопасности и обеспечивать выполнение принятых решений", — заявил глава государства.

В ходе консультаций президент общался с генерал-лейтенантом, Героем Украины Василием Малюком, главой Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Иваном Федоровым, мэром Харькова Игорем Тереховым, а также представителями бизнеса Константином Ефименко и Максимом Ефимовым.

"Буду проводить дополнительные консультации, ещё запланированы встречи", — сообщил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с главой Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Иваном Федоровым. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Что известно о претензиях к властям Киева

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что ранее член общественного совета при КГГА Дмитрий Калько предложил президенту обратиться в Верховную Раду с просьбой о роспуске Киевсовета. Он связал свою позицию с неисполнением судебных решений и проблемами с защитными сооружениями в столице. Также Калько предположил, что рассмотрение дела об укрытиях может затянуться на годы из-за нехватки судей.

Ранее Новини.LIVE также писали, что мэр Киева Виталий Кличко назвал "безосновательными" обвинения в том, что столица может сорвать отопительный сезон. Он пояснил, что подачу тепла в городе еще не начали, поэтому сообщения о проблемах с запуском отопления счел необоснованными.