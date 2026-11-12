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Главная Киев Обломки российского БПЛА упали на дорогу в центре Киева

Обломки российского БПЛА упали на дорогу в центре Киева

Ua ru
12 ноября 2026 15:50
Атака дронов на Киев 12 ноября: поврежден автобус facebook.com/DSNS.GOV.UA
Спасатели ГСЧС тушат пожар на одной из улиц Киева. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Обломки российского беспилотника упали на проезжую часть в Шевченковском районе Киева днём 12 ноября. После этого загорелся легковой автомобиль, а пассажирский автобус получил частичные повреждения. Пожар площадью 20 кв. м спасатели оперативно ликвидировали. Известно об одном пострадавшем.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Новини.LIVE.

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  • Наслідки падіння уламків ворожого дрона для громадського транспорту
    Автобус, пострадавший во время атаки на Киев. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA
  • Салон автобуса зазнав пошкоджень унаслідок атаки у Києві 12 листопада
    Выгоревшие сиденья в автобусе после российского нападения на Киев. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA
  • Пошкоджені двері пасажирського автобуса після атаки
    Разбитые двери автобуса в результате падения обломков БПЛА. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA
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  • Наслідки падіння уламків ворожого дрона для громадського транспорту
  • Салон автобуса зазнав пошкоджень унаслідок атаки у Києві 12 листопада
  • Пошкоджені двері пасажирського автобуса після атаки

Что известно о пострадавшем

В Киевской городской военной администрации уточнили, что травму получил 32-летний мужчина.

"В Шевченковском районе в результате вражеского удара 32-летний мужчина получил ожоги верхних конечностей. Ему оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении КМВА.

Наслідки атаки російського БпЛА у Шевченківському районі Києва
Обломки российского БПЛА вызвали пожар на дороге в Киеве. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что утром 12 ноября российский БПЛА попал в девятиэтажный жилой дом в Соломенском районе Киева. В результате атаки погибла женщина, ещё семеро жильцов получили ранения. В доме возник пожар, а на уровне пятого этажа частично обрушились конструкции.

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Также Новини.LIVE писали, что после ликвидации пожара рядом с домом развернули гуманитарный штаб. Там пострадавшие жильцы могли получить необходимую помощь.

Киев автобусы война в Украине пострадавшие атака России на Украину
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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