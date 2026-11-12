Разрушения в доме в Соломенском районе Киева. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

В Соломенском районе Киева спасатели ликвидировали пожар в жилом доме после атаки БПЛА со стороны РФ. В результате обстрела погиб один человек, ещё семеро получили ранения. Возле места удара развернут специальный гуманитарный штаб помощи пострадавшим.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп в эфире День.LIVE.

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Каковы последствия атаки РФ в Соломенском районе Киева

Пресс-секретарь Киевской городской военной администрации сообщила в эфире Новини.LIVE, что один человек погиб в Соломенском районе столицы в результате обстрела в ночь на 12 ноября. Еще семеро пострадавших получили ранения различной степени тяжести.

"В результате попадания БПЛА в 9-этажный жилой дом возник пожар с 3-го по 5-й этаж. Площадь возгорания составляла около 200 квадратных метров. На данный момент пожар ликвидирован. На месте ведутся работы по ликвидации последствий", — отметила Екатерина Поп.

Взрывная волна от удара РФ повредила окружающую инфраструктуру: зафиксированы выбитые окна в соседних домах, а также повреждения автомобилей на придомовой территории. Для оказания скорой помощи пострадавшим от российского удара развернули специальный гуманитарный штаб по ликвидации последствий атаки и помощи.

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"Там оказывается вся необходимая помощь пострадавшим. Также подтвердилась информация о том, что один человек, к сожалению, в результате этой атаки в жилом доме погиб. Еще семь человек пострадали.

Всем семерым пострадавшим удалось оказать помощь на месте без дальнейшей госпитализации", — отметила пресс-секретарь.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил гибель одного человека.

"В результате атак врага с утра 12 ноября в столице пострадали 8 человек. Всем им медики оказали помощь на месте или амбулаторно.

Погиб один человек — в Соломенском районе Киева", — написал он.

Сообщение Виталия Кличко. Скриншот: Telegram

Мы писали, что в ночь на 12 ноября дрон РФ нанес удар по многоэтажному дому в Соломенском районе Киева. Наибольшие разрушения зафиксированы на пятом этаже здания. В результате обстрела РФ по окружающей территории разлетелись бетонные конструкции.

Новини.LIVE сообщали, что Россия совершила масштабную атаку на Киевскую область. В течение суток 11 ноября было зафиксировано 52 поврежденных жилых дома и 12 автомобилей. Полиция Киевской области собирает доказательства военных преступлений РФ.