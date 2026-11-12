Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Уламки російського БпЛА впали на дорогу в центрі Києва

Уламки російського БпЛА впали на дорогу в центрі Києва

Ua ru
12 листопада 2026 15:50
Атака дронів на Київ 12 листопада: пошкоджено автобус facebook.com/DSNS.GOV.UA
Рятувальники ДСНС ліквідовують пожежу на вулиці Києва. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Уламки російського безпілотника впали на проїжджу частину в Шевченківському районі Києва вдень 12 листопада. Після цього загорівся легковий автомобіль, а пасажирський автобус зазнав часткових пошкоджень. Пожежу на площі 20 кв. м рятувальники оперативно ліквідували. Відомо про одного постраждалого.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Новини.LIVE.

Реклама
  • Наслідки падіння уламків ворожого дрона для громадського транспорту
    Автобус, який постраждав під час атаки на Київ. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA
  • Салон автобуса зазнав пошкоджень унаслідок атаки у Києві 12 листопада
    Випалені сидіння в автобусі після російської атаки на Київ. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA
  • Пошкоджені двері пасажирського автобуса після атаки
    Розбиті двері автобуса внаслідок падіння уламків БпЛА. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA
1 / 3
  • Наслідки падіння уламків ворожого дрона для громадського транспорту
  • Салон автобуса зазнав пошкоджень унаслідок атаки у Києві 12 листопада
  • Пошкоджені двері пасажирського автобуса після атаки

Що відомо про постраждалого

У Київській міській військовій адміністрації уточнили, що травмувався 32-річний чоловік.

"У Шевченківському районі внаслідок ворожого удару 32-річний чоловік отримав опіки верхніх кінцівок. Йому надається необхідна медична допомога", — йдеться в повідомленні КМВА.

Наслідки атаки російського БпЛА у Шевченківському районі Києва
Уламки російського БпЛА спричинили пожежу на дорозі в Києві. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA 

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що вранці 12 листопада російський БпЛА влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок у Солом'янському районі Києва. Унаслідок атаки загинула жінка, ще семеро мешканців дістали поранення. У будинку виникла пожежа, а на рівні п'ятого поверху частково зруйнувалися конструкції.

Читайте також:

Також Новини.LIVE писали, що після ліквідації пожежі поруч із будинком розгорнули гуманітарний штаб. Там постраждалі мешканці могли отримати необхідну допомогу.

Київ автобуси війна в Україні постраждалі атака Росії на Україну
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації