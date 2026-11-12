Рятувальники ДСНС ліквідовують пожежу на вулиці Києва. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Уламки російського безпілотника впали на проїжджу частину в Шевченківському районі Києва вдень 12 листопада. Після цього загорівся легковий автомобіль, а пасажирський автобус зазнав часткових пошкоджень. Пожежу на площі 20 кв. м рятувальники оперативно ліквідували. Відомо про одного постраждалого.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Новини.LIVE.

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Автобус, який постраждав під час атаки на Київ. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Випалені сидіння в автобусі після російської атаки на Київ. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Розбиті двері автобуса внаслідок падіння уламків БпЛА. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA 1 / 3





Що відомо про постраждалого

У Київській міській військовій адміністрації уточнили, що травмувався 32-річний чоловік.

"У Шевченківському районі внаслідок ворожого удару 32-річний чоловік отримав опіки верхніх кінцівок. Йому надається необхідна медична допомога", — йдеться в повідомленні КМВА.

Уламки російського БпЛА спричинили пожежу на дорозі в Києві. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що вранці 12 листопада російський БпЛА влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок у Солом'янському районі Києва. Унаслідок атаки загинула жінка, ще семеро мешканців дістали поранення. У будинку виникла пожежа, а на рівні п'ятого поверху частково зруйнувалися конструкції.

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Також Новини.LIVE писали, що після ліквідації пожежі поруч із будинком розгорнули гуманітарний штаб. Там постраждалі мешканці могли отримати необхідну допомогу.