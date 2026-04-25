В Белой Церкви пожар из-за атаки РФ: людей просят оставаться дома
Российские оккупанты в ночь на 25 апреля массированно атаковали Украину. В частности, под ударом противника оказалась Белая Церковь в Киевской области. В городе зафиксировано попадание вражеских целей, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сообщил секретарь Белоцерковского городского совета Владимир Вовкотруб, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Белой Церкви 25 апреля
"Утро в нашей громаде выдалось совсем недобрым. Враг снова пытается держать нас в напряжении, бьет по мирной жизни, пытается сеять страх и хаос. К сожалению, зафиксировано падение вражеских целей. Возник пожар и сильное задымление", — отметил Вовкотруб.
Он сообщил, что все службы приступят к ликвидации последствий российской атаки, как только позволит ситуация с безопасностью. Вовкотруб просит людей:
- плотно закрыть окна и двери домов, которые находятся вблизи места возникновения чрезвычайной ситуации;
- ограничить пребывание на улице;
- соблюдать сигналы воздушной тревоги.
Он поблагодарил силы ПВО и защиту неба.
"Напоминаю о строгом запрете снимать и публиковать работу сил ПВО — это может навредить. Не паникуем и поддерживаем друг друга, помогаем тем, кто рядом, и доверяем нашим защитникам", — добавил секретарь Белоцерковского городского совета.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на КГГА, 18 апреля в отдельных частях Днепровского района Киева были перебои со светом. Известно, что произошел пожар на подстанции.
А в ночь на 16 апреля российские оккупанты атаковали Киев ракетами и дронами. В частности, в Подольском районе вражеский беспилотник попал в многоэтажку. В результате обстрела погибли четыре человека, еще 60 — получили ранения.