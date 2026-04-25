В Белой Церкви пожар из-за атаки РФ: людей просят оставаться дома

В Белой Церкви пожар из-за атаки РФ: людей просят оставаться дома

Дата публикации 25 апреля 2026 08:03
В Белой Церкви пожар из-за атаки РФ: людей просят оставаться дома
Пожар в Белой Церкви в результате российской атаки 25 апреля. Фото: facebook.com/volodymyr.vovkotrub

Российские оккупанты в ночь на 25 апреля массированно атаковали Украину. В частности, под ударом противника оказалась Белая Церковь в Киевской области. В городе зафиксировано попадание вражеских целей, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщил секретарь Белоцерковского городского совета Владимир Вовкотруб, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Белой Церкви 25 апреля

"Утро в нашей громаде выдалось совсем недобрым. Враг снова пытается держать нас в напряжении, бьет по мирной жизни, пытается сеять страх и хаос. К сожалению, зафиксировано падение вражеских целей. Возник пожар и сильное задымление", — отметил Вовкотруб.

Он сообщил, что все службы приступят к ликвидации последствий российской атаки, как только позволит ситуация с безопасностью. Вовкотруб просит людей:

  • плотно закрыть окна и двери домов, которые находятся вблизи места возникновения чрезвычайной ситуации;
  • ограничить пребывание на улице;
  • соблюдать сигналы воздушной тревоги.

Он поблагодарил силы ПВО и защиту неба.

"Напоминаю о строгом запрете снимать и публиковать работу сил ПВО — это может навредить. Не паникуем и поддерживаем друг друга, помогаем тем, кто рядом, и доверяем нашим защитникам", — добавил секретарь Белоцерковского городского совета.

Пост Вовкотруба. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на КГГА, 18 апреля в отдельных частях Днепровского района Киева были перебои со светом. Известно, что произошел пожар на подстанции.

А в ночь на 16 апреля российские оккупанты атаковали Киев ракетами и дронами. В частности, в Подольском районе вражеский беспилотник попал в многоэтажку. В результате обстрела погибли четыре человека, еще 60 — получили ранения.

Киевская область обстрелы Белая Церковь
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
