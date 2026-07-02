Обстрел Киева: в зоопарке выбило 40 дверей и окон, которые упали на животных
Директор Киевского зоопарка Кирилл Трантин рассказал о ситуации в зоопарке после массированного российского обстрела столицы в ночь на 2 июля. В частности, вылетело около 40 стеклянных дверей и окон, которые падали на животных.
Об этом Кирилл Трантин рассказал в эксклюзивном интервью в эфире Вечір.LIVE.
Ситуация в киевском зоопарке после российского обстрела 2 июля
"У нас есть примерно неделя, чтобы понять, что произошло, поскольку с животными немного сложнее, чем с людьми, потому что нужно наблюдать и следить за их естественным поведением. Если есть отклонения, то мы тогда знаем, что нужно делать", — говорит Трантин.
По его словам, сейчас важно не беспокоить животных и дать им возможность отдохнуть. В зоопарке организовано постоянное дежурство, поэтому сотрудники знают, как действовать. Стресс от взрывов может проявиться не сразу.
Больше всего пострадал террариум, где разбитое стекло с потолка упало прямо на экзотических обитателей. Трантин рассказал, что ветеринары уже осмотрели черепаху, с ней всё в порядке.
"С крокодилом немного сложнее, потому что это агрессивное животное. Мы решили пока не беспокоить его несколько дней и понаблюдать. Если возникнут какие-то проблемы, будем осматривать его более тщательно", — говорит он.
По его словам, взрыв произошел за забором зоопарка, и взрывная волна была очень мощной.
Что касается восстановления инфраструктуры, администрация уже оформила все необходимые документы и обратилась в правоохранительные органы.
На полное возобновление работы зоопарка уйдет примерно неделя.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на КГГА, 2 июля массированная российская атака на Киев нанесла ущерб объектам зоопарка. Работа учреждения была частично ограничена.
Всего в результате российского обстрела столицы погибли 27 человек. В настоящее время в городе продолжается разбор завалов и поиск людей.
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