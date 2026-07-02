Российский обстрел Киева 2 июля: число погибших вновь возросло

Разбор завалов в Киеве 2 июля. Фото: ГСЧС

В Киеве вновь возросло число погибших в результате российского обстрела в ночь на 2 июля. На данный момент известно, что оккупанты убили 25 человек в столице. Работы по разбору завалов и поиску людей продолжаются.

Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

Погибшие в результате российского обстрела Киева 2 июля

"На одном из участков в Дарницком районе до сих пор продолжается разбор завалов и поиск людей. Только здесь обнаружено пять погибших, а еще восемь — не выходят на связь", — отметил Ткаченко.

На данный момент известно, что в результате массированного российского обстрела погибли 25 человек.

По словам начальника КМВА, спасатели продолжат работать без перерывов до полного расчищения завалов.

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"Но, к сожалению, могут быть обнаружены и другие жертвы", — добавил он.

В ГСЧС сообщили, что 190 людям оказана психологическая помощь.

Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский после очередного российского удара по Киеву заявил, что Украина и дальше будет отвечать на атаки РФ, пока не будет достигнут справедливый мир. Он подчеркнул острую необходимость усиления ПВО.

Ранее МИД Германии осудил российский обстрел Украины в ночь на 2 июля. Там выразили соболезнования жертвам и их семьям.