Последствия атаки России на Киев — фоторепортаж

Киев оправляется от ночной атаки РФ — эксклюзивный фоторепортаж
В ночь на 22 октября российские оккупанты ракетами и дронами нанесли массированный удар по Киеву. В результате вражеской атаки есть пострадавшие и погибшие, также зафиксированы значительные разрушения.
Корреспондент Новини.LIVE побывал на местах атаки РФ в Киеве и показал последствия.
Последствия атаки РФ на Киев 22 октября — фоторепортаж
Этой ночью, 22 октября, российские войска массированно атаковали Киев. На столицу летели ракеты и дроны — раздавались мощные взрывы.
В результате вражеского обстрела Киева зафиксированы значительные разрушения.
По данным начальника КГВА Тимура Ткаченко, по состоянию на 12:40 количество раненых в результате российской атаки на Киев возросло до 25 человек. Из них 5 детей. Еще более 10 госпитализированы, из них 4 ребенка.
По информации главы КГВА Тимура Ткаченко, только в Дарницком районе столицы в результате атаки РФ повреждены более 40 домов.
Ткаченко рассказал журналисту Новини.LIVE Александру Саюну об алгоритме помощи людям, чье имущество пострадало от вражеского обстрела. По его словам, они должны обратиться в штабы на базе районных администраций или социальных менеджеров и подать заявки на помощь от города.
Также можно получить помощь на местах от благотворительных организаций.
Отметим, что в Днепровском районе зафиксировано попадание обломков БпЛА на уровне 6 этажа 16-ти этажного жилого дома с последующим пожаром. По другому адресу падение обломков во дворе жилого дома без последующего горения. Кроме того, взрывной волной повреждено остекление окон жилого дома.
Печерский район — падение обломка ракеты с последующим горением. Пожара уже нет.
Дарницкий район — попадание обломков БпЛА по территории предприятия с последующим возгоранием двухэтажного здания и ангара. Также попадание в 17-ти этажный жилой дом. Возгорание на уровне 14-15 этажей.
В Печерском районе, где обломки упали на крышу трехэтажного жилого дома, произошло возгорание и частичное разрушение 3 и 2 этажей.
В Соломенском районе обломки упали на гаражи.
