Киев оправляется от ночной атаки РФ — эксклюзивный фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 14:19
обновлено: 15:14
Последствия атаки России на Киев — фоторепортаж
Последствия атаки РФ на Киев 22 октября 2025 года. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 22 октября российские оккупанты ракетами и дронами нанесли массированный удар по Киеву. В результате вражеской атаки есть пострадавшие и погибшие, также зафиксированы значительные разрушения.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на местах атаки РФ в Киеве и показал последствия.

Атака РФ на Київ
Последствия атаки РФ на Киев. Фото: Новини.LIVE

Последствия атаки РФ на Киев 22 октября — фоторепортаж

Этой ночью, 22 октября, российские войска массированно атаковали Киев. На столицу летели ракеты и дроны — раздавались мощные взрывы.

В результате вражеского обстрела Киева зафиксированы значительные разрушения.

Обстріл Києва
Разрушения в одном из домов Киева после атаки РФ. Фото: Новини.LIVE
Київ наслідки атаки РФ
Выбитые окна в результате атаки РФ на Киев. Фото: Новини.LIVE

По данным начальника КГВА Тимура Ткаченко, по состоянию на 12:40 количество раненых в результате российской атаки на Киев возросло до 25 человек. Из них 5 детей. Еще более 10 госпитализированы, из них 4 ребенка.

Київ атака РФ
Двор в Киеве после атаки РФ. Фото: Новини.LIVE
Наслідки удару РФ
Выбитые окна в одном из столичных домов. Фото: Новини.LIVE

По информации главы КГВА Тимура Ткаченко, только в Дарницком районе столицы в результате атаки РФ повреждены более 40 домов.

Ткаченко рассказал журналисту Новини.LIVE Александру Саюну об алгоритме помощи людям, чье имущество пострадало от вражеского обстрела. По его словам, они должны обратиться в штабы на базе районных администраций или социальных менеджеров и подать заявки на помощь от города.

Также можно получить помощь на местах от благотворительных организаций.

 

Отметим, что в Днепровском районе зафиксировано попадание обломков БпЛА на уровне 6 этажа 16-ти этажного жилого дома с последующим пожаром. По другому адресу падение обломков во дворе жилого дома без последующего горения. Кроме того, взрывной волной повреждено остекление окон жилого дома.

Руйнування у Києві
Коммунальщики убирают после атаки РФ на Киев. Фото: Новини.LIVE
Київ після атаки РФ
Один из домов в Киеве после обстрела РФ. Фото: Новини.LIVE

Печерский район — падение обломка ракеты с последующим горением. Пожара уже нет.

Дарницкий район — попадание обломков БпЛА по территории предприятия с последующим возгоранием двухэтажного здания и ангара. Также попадание в 17-ти этажный жилой дом. Возгорание на уровне 14-15 этажей.

Наслідки удару по Києву
Людям оказывают помощь после атаки РФ на Киев. Фото: Новини.LIVE

В Печерском районе, где обломки упали на крышу трехэтажного жилого дома, произошло возгорание и частичное разрушение 3 и 2 этажей.

Київ обстріл
Поврежденные машины после атаки РФ на Киев. Фото: Новини.LIVE

В Соломенском районе обломки упали на гаражи.

Ранее мы информировали, что после удара РФ по Киеву количество пострадавших продолжает расти.

Также мы сообщали, что в Киеве во время атаки РФ в дом нардепа попал осколок "Шахеда".

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
