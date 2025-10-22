Последствия атаки России на Киев — фоторепортаж

Последствия атаки РФ на Киев 22 октября 2025 года. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 22 октября российские оккупанты ракетами и дронами нанесли массированный удар по Киеву. В результате вражеской атаки есть пострадавшие и погибшие, также зафиксированы значительные разрушения.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на местах атаки РФ в Киеве и показал последствия.

Последствия атаки РФ на Киев. Фото: Новини.LIVE

Последствия атаки РФ на Киев 22 октября — фоторепортаж

Этой ночью, 22 октября, российские войска массированно атаковали Киев. На столицу летели ракеты и дроны — раздавались мощные взрывы.

В результате вражеского обстрела Киева зафиксированы значительные разрушения.

Разрушения в одном из домов Киева после атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

Выбитые окна в результате атаки РФ на Киев. Фото: Новини.LIVE

По данным начальника КГВА Тимура Ткаченко, по состоянию на 12:40 количество раненых в результате российской атаки на Киев возросло до 25 человек. Из них 5 детей. Еще более 10 госпитализированы, из них 4 ребенка.

Двор в Киеве после атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

Выбитые окна в одном из столичных домов. Фото: Новини.LIVE

По информации главы КГВА Тимура Ткаченко, только в Дарницком районе столицы в результате атаки РФ повреждены более 40 домов.

Ткаченко рассказал журналисту Новини.LIVE Александру Саюну об алгоритме помощи людям, чье имущество пострадало от вражеского обстрела. По его словам, они должны обратиться в штабы на базе районных администраций или социальных менеджеров и подать заявки на помощь от города.

Также можно получить помощь на местах от благотворительных организаций.

Отметим, что в Днепровском районе зафиксировано попадание обломков БпЛА на уровне 6 этажа 16-ти этажного жилого дома с последующим пожаром. По другому адресу падение обломков во дворе жилого дома без последующего горения. Кроме того, взрывной волной повреждено остекление окон жилого дома.

Коммунальщики убирают после атаки РФ на Киев. Фото: Новини.LIVE

Один из домов в Киеве после обстрела РФ. Фото: Новини.LIVE

Печерский район — падение обломка ракеты с последующим горением. Пожара уже нет.

Дарницкий район — попадание обломков БпЛА по территории предприятия с последующим возгоранием двухэтажного здания и ангара. Также попадание в 17-ти этажный жилой дом. Возгорание на уровне 14-15 этажей.

Людям оказывают помощь после атаки РФ на Киев. Фото: Новини.LIVE

В Печерском районе, где обломки упали на крышу трехэтажного жилого дома, произошло возгорание и частичное разрушение 3 и 2 этажей.

Поврежденные машины после атаки РФ на Киев. Фото: Новини.LIVE

В Соломенском районе обломки упали на гаражи.

