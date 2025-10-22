Видео
Главная Киев РФ атаковала жилые дома в Киеве — в ГСЧС рассказали детали

РФ атаковала жилые дома в Киеве — в ГСЧС рассказали детали

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 10:57
обновлено: 10:55
Обстрел Киева 22 октября — в ГСЧС сообщили подробности
Киев утром 22 октября утром. Фото: ГСЧС Киева

В Киеве до сих пор продолжаются работы по ликвидации последствий ночной российской комбинированной атаки. Сейчас к ликвидации последствий обстрелов привлечено более 300 спасателей и около 70 единиц техники.

Об этом сообщил представитель Главного управления ГСЧС в городе Киеве Павел Петров в эфире Ранок.LIVE.

По его словам, в результате ударов повреждены по меньшей мере десять жилых домов в разных районах столицы, в частности, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Голосеевском, Печерском и Соломенском. Все пожары, возникшие после попаданий, ликвидированы, кроме одного — в Днепровском районе, где продолжают работать спасательные бригады.

Павел Петров уточнил, что по состоянию на утро есть данные о пострадавших, однако, подробные данные уточняются, ведь к медикам продолжают обращаться жители, которые могли получить травмы или находятся в стрессовом состоянии. Известно также о двух погибших.

На Печерске вражеский удар пришелся на 24-этажный жилой дом — попадание произошло на уровне 20-го этажа. К счастью, пожар удалось быстро потушить: еще до прибытия спасателей жильцы самостоятельно ликвидировали пламя. В этом же районе зафиксировано еще одно попадание — в трехэтажный частный дом, где разрушены второй и третий этажи, а также крыша. Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров, пострадавших нет.

Представитель ГСЧС подчеркнул, что спасатели работали исключительно на объектах жилой и гражданской инфраструктуры, и ни один военный объект в Киеве не пострадал. Все зафиксированные атаки были направлены против мирного населения.

Напомним, в Киеве, по последней информации по состоянию на 10:15 известно о 21 пострадавшем человеке.

Кроме того, в Киевской области погибли четыре человека — среди них двое детей и их мать.

